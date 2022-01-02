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Известны условия для безвиза Украины с США: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украина работает над получением безвиза Новость обновлена 02 января 2022, 15:58
Украина работает над получением безвиза

Маркарова рассказала о своих приоритетах на посту посла в США.

Украина должна соответствовать ряду критериев, чтобы иметь возможность получить безвизовый режим с Соединенными штатами Америки.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода".

Она указала, что к этим критериям относятся вопросы защиты границ и обмена информацией между двумя странами. В частности сюда относится то, как быстро в Украине сообщают об утерянных и украденных паспортах.

Отдельно она отметила процент отказов по туристическим визам и то, как часто по ним в США прибывают нелегалы из Украины.

Маркарова заявила, что считает вопрос получения безвиза приоритетным и в настоящее время ведется работа над договорами, которые могут помочь с достижением этой цели в будущем.

Она также подчеркнула, что получение безвизового режима напрямую зависит от проделанной внутренней работы в Украине.

Как сообщалось ранее, накануне Нового года американский президент Джо Байден переговорил российским коллегой Владимиром Путиным по поводу опасений на фоне наращивания численности войск на границе с Украиной. В частности Байден пригрозил Путину дипломатическими и экономическими последствиями, но пообещал, что наступательное оружие в Украине его страна размещать не будет.

Ожидается, что 2 января Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых будут скоординированы дальнейшие шаги по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Теги:
#Украина #США #Оксана Маркарова
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