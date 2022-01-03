Хресницю Путіна позбавили навчальної візи у Швейцарії: деталі

Візу доньки Медведчука анулювали перед початком навчального року.

Доньку голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука позбавили навчальної візи у Швейцарії.

Про це сам Медведчук розповів у своєму передноворічному інтерв’ю.

Він заявив, що його донька закінчила школу в Києві та склала іспит до Женевського університету, після цього вона отримала студентську візу і мала у вересні поїхати на навчання. Проте буквально "за два дні до цього" віза була анульована.

На це звернув увагу блогер Денис Казанський, який вказав на кумедний нюанс у цій історії.

"Головний борець із зовнішнім управлінням Віктор Медведчук зізнався, що відправив свою дочку вчитися до Женеви. Мабуть, у Швейцарії її теж мали навчити боротися із зовнішнім управлінням", — розповів він.

Казанський підкреслив, що на ці слова Медведчука варто звернути увагу на всіх виборців ОПЗЖ і зробити відповідні висновки.

Користувачі мережі теж не змогли залишити цей випадок поза увагою.

Варто зазначити, що Медведчук має дві доньки. Старша дочка, Ірина, закінчила той самий Женевський університет у 2004 році.

Молодша дочка, Дар’я, яка до того ж є хрещеницею російського президента Володимира Путіна, навчалася у Міжнародній британській школі у Києві. Зважаючи на все, саме про неї й говорив нардеп ОПЗЖ.

Як повідомлялося раніше, на Одещині депутат ОПЗЖ Віталій Градинар привітав своїх передплатників з Новим роком, сфотографувавшись на тлі новорічного привітання російського президента Володимира Путіна.