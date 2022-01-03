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Крестницу Путина лишили учебной визы в Швейцарии: детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Виктор Медведчук Новость обновлена 03 января 2022, 19:20
Виктор Медведчук

Визу дочки Медведчука аннулировали перед началом учебного процесса.

Дочку главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука лишили учебной визы в Швейцарии.

Об этом сам Медведчук рассказал в своем предновогоднем интервью.

Он заявил, что его дочь окончила школу в Киеве и сдала экзамен в Женевский университет, после этого она получила студенческую визу и должна была в сентябре поехать на учебу. Однако буквально "за два дня до этого" виза была аннулирована.

На это обратил внимание блогер Денис Казанский, который указал на забавный нюанс в этой истории.

"Главный борец с внешним управлением Виктор Медведчук признался, что отправил свою дочь учиться в Женеву. Видимо, в Швейцарии ее тоже должны были научить бороться с внешним управлением", — рассказал он.

Казанский подчеркнул, что на эти слова Медведчука стоит обратить внимание всем избирателям ОПЗЖ и сделать соответствующие выводы.

Пользователи сети тоже не смогли оставить этот случай без внимания.

Стоит отметить, что у Медведчука две дочери. Старшая дочь, Ирина, закончила все тот же Женевский университет в 2004 году.

Младшая дочь, Дарья, которая к тому же является крестницей российского президента Владимира Путина, обучалась в Международной британской школе в Киеве. Судя по всему, именно о ней и говорил нардеп ОПЗЖ.

Как сообщалось ранее, в Одесской области депутат ОПЗЖ Виталий Градинар поздравил своих подписчиков с Новым годом, сфотографировавшись на фоне новогоднего поздравления российского президента Владимира Путина.

Теги:
#Швейцария #Виктор Медведчук #Денис Казанский
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