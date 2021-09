Украинские политики и чиновники выбирают для детей как украинские школы, так и учебные заведения в Европе

Политики и чиновники неохотно раскрывают подробности личной жизни, в том числе, об образовании своих детей. Некоторые из наследников топ-персон в украинской политике не учатся в родной стране, а получают образование за рубежом. В День знаний, 1 сентября, "Телеграф" узнал, какие школы и университеты посещают дети известных политиков и чиновников Украины.

Александра и Кирилл Зеленские

Старшей дочери президента Украины Владимира Зеленского Александре летом исполнилось 17 лет. Девочка окончила частную Новопечерскую школу Киева. Сумма обучения в год в этом заведении составляет 11000-13750 долларов. В мае этого года первая леди Елена Зеленская говорила, что Саша больше склонна к гуманитарным наукам, но какую профессию выбрала – пока что неизвестно. Как и то, в какой вуз отправилась дочка президента. Тем не менее, Елена Зеленская, ссылаясь на слова дочки, отмечала, что получать высшее образование Саша намерена в Украине.

Александра Зеленская. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Младший сын Зеленского Кирилл в этом году пошел в третий класс Новопечерской школы. Отметим, что эту же школу заканчивала дочь экс-премьер-министра Владимир Гройсмана Кристина и дети других известных в Украине людей.

Семья Зеленских. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Школа, где учится сын Зеленского. Фото: facebook.com/novoshkola

Анна и София Шмыгаль

Старшая дочь премьер-министра Украины Анна окончила Лицей международных отношений им. Василия Стуса во Львове, сейчас учится в Национальном Львовском политехническом университете. Девушка решила стать учителем. Младшая дочь София учится во львовской школе.

Анна Шмыгаль. Фото: facebook.com/Anna Shmyhal

Семья Шмыгалей. Фото: facebook.com/Anna Shmyhal

Дарья Медведчук

Дочери Оксаны Марченко и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука исполнилось 17 лет. Как ранее писали СМИ, крестница президента РФ Владимира Путина обучалась в Международной британской школе в Киеве. Медведчук в одном из интервью говорил, что Дарья не планирует поступать в заграничный вуз, а хочет жить с родителями в Украине.

Дочь Медведчука и Марченко. Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official/

Михаил, Александра и Евгения Порошенко

Дети пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, как не раз сообщали журналисты, учатся вне Украины. Дочери Александра и Евгения и сын Михаил, помимо учебы в Киевском лицее, получали образование в престижном британском колледже Сoncord College. В 2018 году Александра и Евгения стали студентками британских вузов University of the Arts in London и University College London. В недавнем интервью Порошенко признался, что Евгения сейчас занимается компьютерным дизайном, а другие дети – биотехнологиями. Учеба Михаила Порошенко в Британии запомнилась скандалом, когда тот надел футболку с надписью "Russia".

Семья Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko

Егор-Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим-Александр Кличко

У мэра Киева Виталия Кличко трое детей: сыновья Егор-Даниэль (2000 года рождения) и Максим-Александр (2005 года рождения), дочь Елизавета-Виктория (2002 года рождения). Все трое живут в Германии. Для обучения была выбрана International School of Hamburg. Как отмечал Кличко в одном из интервью, старший сын приезжал в Украину на практику в одну из бизнес-компаний. Столичный градоначальник считает, что самое главное – дать детям лучшее образование.

Семья Кличко. Фото: vz.ua

Кличко со старшим сыном Егором. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Шестеро детей Юрия Бойко

Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко — многодетный отец, у которого три сына и три дочери: Анатолий, Юрий, Николай, Ярослава, Ульяна и Мария. Об их жизни известно не так много — в одном из интервью нардеп заявлял, что его дети учились в украинских вузах, а младшие в самых обычных школах. Старшая дочь политика Ульяна Бойко — главный редактор модного глянца L’Officiel.

Дети Юрия Бойко. Архивное фото

Алексей Гончаренко

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сегодня сообщил у себя в Facebook, что его старший сын, Алексей, пошел в 10 класс. По словам нардепа, в ту же школу, что он сам и его мама. Гончаренко в свое время учился в трех одесских школах № 62, № 35, гимназии № 2.

Пост Гончаренко. facebook.com/alexeygoncharenko

Семья Гончаренко. Фото: vesti.ua

