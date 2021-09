Українські політики і чиновники вибирають для дітей як українські школи, так і навчальні заклади в Європі

Політики і чиновники неохоче розкривають подробиці особистого життя, в тому числі, про освіту своїх дітей. Деякі із спадкоємців топ-персон в українській політиці не вчаться в рідній країні, а здобувають освіту за кордоном. У День знань, 1 вересня, "Телеграф" дізнався, які школи та університети відвідують діти відомих політиків і чиновників України.

Олександра і Кирило Зеленські

Старшій дочці президента України Володимира Зеленського Олександра влітку виповнилося 17 років. Дівчинка закінчила приватну Новопечерську школу Києва. Сума навчання в рік в цьому закладі становить 11000-13750 доларів. У травні цього року перша леді Олена Зеленська говорила, що Саша більше схильна до гуманітарних наук, але яку професію вибрала — поки що невідомо. Як і те, в який виш вступила донька президента. Проте, Олена Зеленська, посилаючись на слова дочки, відзначала, що здобувати вищу освіту Саша має намір в Україні.

Олександра Зеленська. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Молодший син Зеленського Кирило в цьому році пішов до третього класу Новопечерської школи. Відзначимо, що цю ж школу закінчувала дочка екс-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Христина і діти інших відомих в Україні людей.

Сім’я Зеленських. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Школа, де навчається син Зеленського. Фото: facebook.com/novoshkola

Анна і Софія Шмигалі

Старша дочка прем’єр-міністра України Ганна закінчила Ліцей міжнародних відносин ім. Василя Стуса у Львові, зараз вчиться в Національному Львівському політехнічному університеті. Дівчина вирішила стати вчителем. Молодша дочка Софія вчиться у львівській школі.

Анна Шмигаль. Фото: facebook.com/Anna Shmyhal

Сім’я Шмигаль. Фото: facebook.com/Anna Shmyhal

Дар'я Медведчук

Доньці Оксани Марченко і лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука виповнилося 17 років. Як раніше писали ЗМІ, хрещениця президента РФ Володимира Путіна навчалася в Міжнародній британській школі в Києві. Медведчук в одному з інтерв’ю говорив, що Даша не планує вступати в закордонний ВНЗ, а хоче жити з батьками в Україні.

Дочка Медведчука і Марченко. Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official/

Михайло, Олександра і Євгенія Порошенки

Діти п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, як не раз повідомляли журналісти, вчаться поза Україною. Дочки Олександра і Євгенія і син Михайло, крім навчання в Київському ліцеї, здобували освіту в престижному британському коледжі Сoncord College. У 2018 році Олександра і Євгенія стали студентками британських вузів University of the Arts in London і University College London. У недавньому інтерв’ю Порошенко зізнався, що Євгенія зараз займається комп’ютерним дизайном, а інші діти — біотехнологіями. Навчання Михайла Порошенка в Британії запам’яталося скандалом, коли той одягнув футболку з написом "Russia".

Сім’я Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko

Єгор-Даніель, Єлизавета-Вікторія і Максим-Олександр Клички

У мера Києва Віталія Кличка троє дітей: сини Єгор-Даніель (2000 року народження) і Максим-Олександр (2005 року народження), дочка Єлизавета-Вікторія (2002 року народження). Всі троє живуть в Німеччині. Для навчання була обрана International School of Hamburg. Як відзначав Кличко в одному з інтерв’ю, старший син приїжджав до України на практику в одну з бізнес-компаній. Столичний градоначальник вважає, що найголовніше — дати дітям кращу освіту.

Сім’я Кличко. Фото: vz.ua

Кличко зі старшим сином Єгором. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Шестеро дітей Юрія Бойка

Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко — багатодітний батько, у якого три сини і три дочки: Анатолій, Юрій, Микола, Ярослава, Уляна і Марія. Про їхнє життя відомо не так багато — в одному з інтерв’ю нардеп заявляв, що його діти вчилися в українських вузах, а молодші в звичайних школах. Старша дочка політика Уляна Бойко — головний редактор модного глянцю L’Officiel.

Діти Юрія Бойка. Архівне фото

Олексій Гончаренко

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко сьогодні повідомив у себе в Facebook, що його старший син, Олексій, пішов в 10 клас. За словами нардепа, в ту ж школу, що він сам і його мама. Гончаренко свого часу навчався в трьох одеських школах № 62, № 35, гімназії № 2.

Пост Гончаренко. facebook.com/alexeygoncharenko

Сім’я Гончаренко. Фото: vesti.ua

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зустрічають 1 вересня українські зірки. Чимало артистів цього року вперше повели дітей до школи.