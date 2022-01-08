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В Україні почали діяти нові штрафи для роботодавців за дискримінацію: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Які штрафи застосовуються до роботодавця за порушення чинного законодавства Новина оновлена 08 січня 2022, 13:16
Які штрафи застосовуються до роботодавця за порушення чинного законодавства

На порушників очікують великі штрафи

В Україні з 8 січня почнуть штрафувати роботодавців, які у вакансіях зазначатимуть бажані стать, вік, расу та колір шкіри кандидатів, тим самим дискредитуючи їх. За порушення нововведень суворо каратимуть штрафом до 65 тисяч гривень.

Згідно із текстом Закону України про "Про рекламу", роботодавцям забороняється вказувати вікові рамки для кандидатів, запрошувати на роботу виключно жінок або чоловіків, представників конкретної раси або вносити у текст вакансій бажаний колір шкіри кандидата. Також до списку нових заборон увійшли пункти щодо соціального походження громадян, їх майнові статки та місце проживання.

Яке покарання чекає на роботодавців порушників?

В разі недотримання нововстановлених норм Закону роботодавці сплачуватимуть штрафи у сумі 65 000 гривень, тобто десяти мінімальних зарплат.

За виконанням суворих правил в Україні слідкуватимуть представники Державної служби з питань праці.

Водночас за роботодавцями закріпили можливість сплачувати штрафні суми у термін 15 днів з моменту одержання документа щодо скоєного порушення від служби Держпраці.

При умові, якщо особа, яка порушила нові норми Закону, відмовиться сплатити штраф, його можуть стягнути через суд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні почала діяти заборона на використання пластикових пакетиків, які вилучили з вільного доступу. Якщо ж торгові точки ігноруватимуть вказану заборону, то на їх власників складатимуть штрафи в сумі від 1700 до 3400 гривень.

Теги:
#Україна #Штраф #Роботодавці #Вакансія
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