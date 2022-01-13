"Екс-чиновник ДНР" втік із Києва до ОРДЛО: подробиці

Обвинувачуваний обіцяв повернутися

Екс-заступник міністра інформації тимчасово окупованої території та фігурант кримінального провадження Володимир Пряхін повернувся до ДНР.

Вказану інформацію у четвер, 13 січня, оприлюднили на сторінці "Медійна ініціатива за права людини" у соцмережі, зазначивши, що це стало відомо під час чергового засідання суду, куди не з'явився обвинувачуваний.

За словами його захисниці Світлани Новицької відомо, що Пряхін вирушив до так званої "ДНР", тому що в нього захворіла матір.

Попередньо, обвинувачуваний планував забрати жінку до столиці, але та їхати категорично відмовилася, тому він вимушений був залишитися з нею.

При цьому жодних підтверджень вказаному факту захисниця судді не надала.

На запитання щодо планів на повернення Пряхіна адвокат відповіла ствердно та пообіцяла повідомити його про наступну дату, на яку призначили судове засідання.

За повідомленням прокурора, це перше ігнорування судового засідання обвинувачуваним. Він запропонував перенести зустріч на 18 березня, нагадавши, що екс-заступник не має запобіжного заходу.

Як так сталося — поки що залишається загадкою. Ніяких ухвал щодо обрання чи відмови в обранні запобіжного заходу в реєстрі не міститься.

Нагадаємо, що "чиновник", який обіймав посаду "заступника міністра" з 2014 по 2016 рік, публічно звертався до населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях та закликав підтримувати керівництво "ДНР". Окрім цього, Пряхін пропагував політико-територіальну інтеграцію територій Донбасу з Росією та агітував голосувати за неправдиву ініціативу на "псевдовиборах".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як лідер "квазіутворення" у Донецькій області переконував населення регіону, що в ОРДЛО чудові умови для життя.

Нагадаємо також, що на Донбасі людей "агітували" йти на виборчі ділянки за допомогою продуктових наборів, які викликали однозначну реакцію у мережі.