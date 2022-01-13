"Экс-чиновник ДНР" сбежал из Киева в ОРДЛО: подробности

Обвиняемый обещал вернуться

Экс-замминистра информации временно оккупированной территории и фигурант уголовного производства Владимир Пряхин вернулся в ДНР.

Указанную информацию в четверг, 13 января, обнародовали на странице "Медийная инициатива за права человека" в соцсети, отметив, что это стало известно во время очередного заседания суда, куда не явился обвиняемый.

По словам его защитницы Светланы Новицкой известно, что Пряхин отправился в так называемую "ДНР", потому что у него заболела мать.

Предварительно, обвиняемый планировал забрать женщину в столицу, но она категорически отказалась, поэтому он вынужден был остаться с ней. При этом никаких подтверждений указанному факту защитница судьи не предоставила.

На вопрос о планах возвращения Пряхина адвокат ответила утвердительно и пообещала сообщить ему о следующей дате, на которую назначили судебное заседание.

По сообщению прокурора, это первое игнорирование судебного заседания обвиняемым. Он предложил перенести встречу на 18 марта, напомнив, что у экс-заместителя нет меры пресечения.

Как так случилось, пока остается загадкой. Никаких документов касаемо определения или отказа в избрании меры пресечения в реестре не содержится.

Напомним, что "чиновник", занимавший должность "замминистра" с 2014 по 2016 год, публично обращался к населению, проживающему на временно оккупированных территориях и призывал поддерживать руководство ДНР. Пряхин пропагандировал политико-территориальную интеграцию территорий Донбасса с Россией и агитировал голосовать за ложную инициативу на "псевдовыборах".

Ранее "Телеграф" сообщал, как лидер "квазиобразования" в Донецкой области убеждал население региона, что у ОРДЛО отличные условия для жизни.

Напомним также, что на Донбассе людей "агитировали" идти на избирательные участки с помощью продуктовых наборов, вызвавших однозначную реакцию в сети.