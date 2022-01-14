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"Мрія" отримала пошкодження під час посадки в Польщі: відео з кабіни пілота потрапило в мережу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Мрія" отримала пошкодження шасі
"Мрія" отримала пошкодження шасі

Посадка проходила у густому тумані.

У понеділок, 10 січня, найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" здійснив посадку в польському аеропорту в місті Ряшів, під час якої він зазнав пошкодження болтів датчика на правій основній опорі шасі. Тепер у мережі з’явилося відео із кабіни пілота.

Кадри оприлюднив користувач мережі Вадим Лукашевич.

На відео видно, що літак робив посадку в умовах поганої видимості, тому що в той день місто було укутане густим туманом.

Однак пілотам вдалося практично без подій посадити багатотонну машину.

Як повідомлялося раніше, під час посадки в Жешуві на літаку було зрізано болти фіксації датчика положення шасі "політ-земля", після чого в країну було направлено фахівці "Антонова" для усунення неполадки.

Нагадаємо, що "Мрія" є єдиним у своєму роді літаком. Його побудували в 1988 як підйомну платформу для космічного корабля "Буран", проте програму згорнули, а літак продовжили використовувати для перевезення важких вантажів.

Спочатку передбачалося, що машину збудують у двох примірниках, проте другий з них так і не був добудований.

Теги:
#Польща #Ан-225 &quot;Мрія&quot;
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