"Мрия" получила повреждения при посадке в Польше: видео из кабины пилота попало в сеть

Посадка проходила в густом тумане.

В понедельник, 10 января, самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" совершил посадку в польском аэропорту в городе Жешув, во время которой он получил повреждение болтов датчика на правой основной опоре шасси. Теперь в сети появилось видео из кабины пилота.

Кадры обнародовал пользователь сети Вадим Лукашевич.

На видео видно, что самолет совершал посадку в условиях плохой видимости, так как в тот день город был укутан густым туманом.

Тем не менее пилотам удалось практически без происшествий посадить многотонную машину.

Как сообщалось ранее, во время посадки в Жешуве на самолете были срезаны болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля", после чего в страну были направлены специалисты "Антонова" для устранения неполадки.

Напомним, что "Мрия" является уникальным в своем роде самолетом. Его построили в 1988 в качестве подъемной платформы для космического корабля "Буран", однако программу свернули, а самолет продолжили использовать для перевозки тяжелых грузов.

Изначально предполагалось, что машину построят в двух экземплярах, однако второй из них так и не был достроен.