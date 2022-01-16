Буде весело: українці з гумором чекають на повернення Порошенка

Реакція на повернення колишнього глави держави серед українців була неоднозначною

У понеділок, 17 січня, в Україну повернеться п’ятий президент та нардеп "Європейської солідарності" Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді у справі про торгівлю вугіллям із бойовиками на непідконтрольних територіях. Прибуття літака очікується о 9:00 у столичний аеропорт імені Сікорського (колишній "Жуляни"), але в мережі вже починають очікувати майбутні події.

Звичайно не обійшлося без жартів на цю тему.

Зокрема, користувачі мережі обіграли давній мем з Арсенієм Яценюком, коли той радів прибуттю Юлії Тимошенко на Майдан.

Інші вказали на незвичайний ажіотаж навколо прибуття Порошенка в Україну.

Крім того, прозвучали й думки, що біля аеропорту буде дуже багато людей, через що тим, хто планує в цей час сісти на літак, порадили приїхати заздалегідь.

Блогер Михайло Чаплига висловив думку, що Порошенко в аеропорту ніхто не затримуватиме.

Також українці знайшли дивним, що Порошенко під час пресконференції у Польщі порівняв себе з російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого затримали після повернення до Росії 17 січня 2021 року.

Варто зазначити, що голова штабу "ЄС" Олександр Турчинов висловив побоювання, що літак із Порошенком посадять не в "Жулянах", а в іншому місці.

"Хочу попередити владу, що у разі їхньої спроби по російсько-білоруській кальці посадити рейсовий літак в іншому місці, всі небайдужі українці поїдуть зустрічати Порошенка з "Жулян" на Банкову", — написав він.

Нагадаємо, до Києва вже починають стягуватися прихильники п’ятого президента, а на вулицях помічені молоді люди, які роздають листівки із написами "Порошенко повертається". "Телеграф" стежитиме за розвитком ситуації, а всі новини на тему можна знайти за цим посиланням .