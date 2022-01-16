Будет весело: украинцы с юмором ждут возвращения Порошенко

Реакция на возвращение бывшего главы государства среди украинцев была неоднозначной

В понедельник, 17 января, в Украину вернется пятый президент и нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене по делу о торговле углем с боевиками на неподконтрольных территориях. Прибытие самолета ожидается в 9:00 в столичный аэропорт имени Сикорского (бывший "Жуляны"), но в сети уже начинают предвкушать грядущие события.

Естественно не обошлось без шуток на эту тему.

В частности пользователи сети обыграли давний мем с Арсением Яценюком, когда тот радовался прибытию Юлии Тимошенко на Майдан.

Другие же указали на необычный ажиотаж вокруг прибытия Порошенко в Украину.

Кроме того, прозвучали и мнения, что возле аэропорта будет очень много людей из-за чего тем, кто планирует в это время сесть на самолет, посоветовали приехать заранее.

Блогер Михаил Чаплыга высказал мнение, что Порошенко в аэропорту никто задерживать не будет.

Также украинцы нашли странным, что Порошенко во время пресс-конференции в Польше сравнил себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого задержали по возвращению в Россию 17 января 2021 года.

Стоит отметить, что глава штаба "ЕС" Александр Турчинов выразил опасение, что самолет с Порошенко посадят не в "Жулянах", а в другом месте.

"Хочу предупредить власти, что в случае их попытки по российско-белорусской кальке посадить рейсовый самолет в другом месте, все неравнодушные украинцы поедут встречать Порошенко из "Жулян" на Банковую", — написал он.

Напомним, в Киев уже начинают стягиваться сторонники пятого президента, а на улицах замечены молодые люди, которые раздают листовки с надписями "Порошенко возвращается". "Телеграф" будет следить за развитием ситуации, а все новости по теме можно найти по этой ссылке.