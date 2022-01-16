Будет весело: украинцы с юмором ждут возвращения Порошенко
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Реакция на возвращение бывшего главы государства среди украинцев была неоднозначной
В понедельник, 17 января, в Украину вернется пятый президент и нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене по делу о торговле углем с боевиками на неподконтрольных территориях. Прибытие самолета ожидается в 9:00 в столичный аэропорт имени Сикорского (бывший "Жуляны"), но в сети уже начинают предвкушать грядущие события.
Естественно не обошлось без шуток на эту тему.
В частности пользователи сети обыграли давний мем с Арсением Яценюком, когда тот радовался прибытию Юлии Тимошенко на Майдан.
Другие же указали на необычный ажиотаж вокруг прибытия Порошенко в Украину.
Кроме того, прозвучали и мнения, что возле аэропорта будет очень много людей из-за чего тем, кто планирует в это время сесть на самолет, посоветовали приехать заранее.
Блогер Михаил Чаплыга высказал мнение, что Порошенко в аэропорту никто задерживать не будет.
Также украинцы нашли странным, что Порошенко во время пресс-конференции в Польше сравнил себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого задержали по возвращению в Россию 17 января 2021 года.
Стоит отметить, что глава штаба "ЕС" Александр Турчинов выразил опасение, что самолет с Порошенко посадят не в "Жулянах", а в другом месте.
"Хочу предупредить власти, что в случае их попытки по российско-белорусской кальке посадить рейсовый самолет в другом месте, все неравнодушные украинцы поедут встречать Порошенко из "Жулян" на Банковую", — написал он.
Напомним, в Киев уже начинают стягиваться сторонники пятого президента, а на улицах замечены молодые люди, которые раздают листовки с надписями "Порошенко возвращается". "Телеграф" будет следить за развитием ситуации, а все новости по теме можно найти по этой ссылке.
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