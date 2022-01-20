Лайфхаки для українців: як заощадити на квитках на поїзд

Для покупок квитків дешевше є спеціальні дні тижня та календарні дати.

Подорожі з економією. Знаючи кілька хитрощів можна суттєво знизити вартість квитків для подорожей Україною залізничним транспортом. Також можна заощадити не роздруковуючи квитки, придбані в мережі — за це "Укрзалізниця" запровадила додаткову плату.

Про залежність ціни на квиток від дня покупки та терміну, що залишився до виїзду, розповів сайт Tickets.

Для поїздів категорії " Інтерсіті+ " є такі лайфхаки:

Купівля квитків туди назад для 1 та 2 класу обійдеться на 10% дешевше. Є вдалі дні для покупки — у середу та понеділок ціна нижча на 10%, а у п’ятницю та неділю — на стільки ж вище. Якщо купувати квитки до 1 класу, то ціна змінюється в залежності від часу до відправлення.

Зміна вартості в "Інтерсіті+" у 1 класі:

при покупці за 30 днів — знижка 15%,

при придбанні за 29-25 діб –10%,

за 24-15 днів -5%

за 14-5 днів – ціна залишається однаковою

за 4-2 дні вартість вища на 10%

за добу чи день відправлення + 15%.

Наприклад, при купівлі квитка на потяг "Київ-Харків" вартість квитка на 17 лютого та на 27 січня відрізняється на майже 100 грн.

Різниця у вартості квитків

Для звичайних поїздів

У понеділок, четвер та суботу квитки коштують свою звичайну ціну

у вівторок та середу — можна заощадити 10%

у п’ятницю та неділю — ціна зростає на 10%.

У деякі періоди року ціна на квитки нижча через календарний коефіцієнт. Серед них – 31 грудня, 21-31 січня, весь лютий, 9 травня, з 1 листопада до 24 грудня.

Календарні відмінності у вартості

Також першими "Укрзалізниця" намагається реалізувати дорожчі квитки та ближче до дати відправлення дешеві місця можуть з’явитися у доступі. Також діють знижки для студентів.

Раніше "Телеграф" писав про скандал із якістю постільної білизни у поїзді "Львів-Київ", де у пошуках чистого простирадла довелося перебрати кілька комплектів.