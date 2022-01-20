Рус

Лайфхаки для українців: як заощадити на квитках на поїзд

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
128
Виграти в ціні можна на різних видах залізничного транспорту Новина оновлена 20 січня 2022, 11:15
Виграти в ціні можна на різних видах залізничного транспорту

Для покупок квитків дешевше є спеціальні дні тижня та календарні дати.

Подорожі з економією. Знаючи кілька хитрощів можна суттєво знизити вартість квитків для подорожей Україною залізничним транспортом. Також можна заощадити не роздруковуючи квитки, придбані в мережі — за це "Укрзалізниця" запровадила додаткову плату.

Про залежність ціни на квиток від дня покупки та терміну, що залишився до виїзду, розповів сайт Tickets.

Для поїздів категорії " Інтерсіті+ " є такі лайфхаки:

  1. Купівля квитків туди назад для 1 та 2 класу обійдеться на 10% дешевше.
  2. Є вдалі дні для покупки — у середу та понеділок ціна нижча на 10%, а у п’ятницю та неділю — на стільки ж вище.
  3. Якщо купувати квитки до 1 класу, то ціна змінюється в залежності від часу до відправлення.

Зміна вартості в "Інтерсіті+" у 1 класі:

  • при покупці за 30 днів — знижка 15%,
  • при придбанні за 29-25 діб –10%,
  • за 24-15 днів -5%
  • за 14-5 днів – ціна залишається однаковою
  • за 4-2 дні вартість вища на 10%
  • за добу чи день відправлення + 15%.

Наприклад, при купівлі квитка на потяг "Київ-Харків" вартість квитка на 17 лютого та на 27 січня відрізняється на майже 100 грн.

Різниця у вартості квитків
Різниця у вартості квитків

Для звичайних поїздів

  • У понеділок, четвер та суботу квитки коштують свою звичайну ціну
  • у вівторок та середу — можна заощадити 10%
  • у п’ятницю та неділю — ціна зростає на 10%.

У деякі періоди року ціна на квитки нижча через календарний коефіцієнт. Серед них – 31 грудня, 21-31 січня, весь лютий, 9 травня, з 1 листопада до 24 грудня.

Календарні відмінності у вартості
Календарні відмінності у вартості

Також першими "Укрзалізниця" намагається реалізувати дорожчі квитки та ближче до дати відправлення дешеві місця можуть з’явитися у доступі. Також діють знижки для студентів.

Раніше "Телеграф" писав про скандал із якістю постільної білизни у поїзді "Львів-Київ", де у пошуках чистого простирадла довелося перебрати кілька комплектів.

Теги:
#Подорожі #Укрзалізниця #Поїзд #Квитки #Інтерсіті
Україну засипле снігом
В регіонах
Сніжний шторм впевнено накриває Україну: які області засипле найбільше
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україну засипле снігом
Сніжний шторм впевнено накриває Україну: які області засипле найбільше
Дата публікації
Категорія
Найкраще вітчизняне борошно в країні продають за кордон
"Дичина якась виходить": Україна закуповує турецьке борошно зі своєї ж чи російської пшениці
Дата публікації
Категорія
Виграти в ціні можна на різних видах залізничного транспорту
Лайфхаки для українців: як заощадити на квитках на поїзд
Дата публікації
Категорія
Наразі лікарів проходять водії при отриманні посвідчення та у низці інших випадків
Медкомісія без проблем: МОЗ може спростити життя водіям
Дата публікації
Категорія
Ірину Сучкову шукали – але знайшли мертвою
Жінку шукали з вересня: убивці 11-річного хлопчика під Мелітополем зізналися у новому злочині