Лайфхаки для украинцев: как сэкономить на билетах на поезд
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 128
Для покупок билетов дешевле есть специальные дни недели и календарные даты.
Путешествия с экономией. Зная несколько хитростей можно существенно снизить стоимость билетов для путешествий по Украине железнодорожным транспортом. Также можно сэкономить не распечатывая билеты, приобретенные в сети — за это "Укрзализныця" ввела дополнительную плату.
Про зависимость цены на билет от дня покупки и срока, оставшегося до выезда, рассказал сайт Tickets.
Для поездов категории "Интерсити+" есть такие лайфхаки:
- Покупка билетов туда обратно для 1 и 2 класса обойдется на 10% дешевле.
- Есть удачные дни для покупки — в среду и понедельник цена ниже на 10%, а в пятницу и воскресенье — на столько же выше.
- Если покупать билеты в 1 класс, то цена меняется в зависимости от времени до отправления.
Изменение стоимости в "Интерсити+" в 1 классе:
- при покупке за 30 дней — скидка 15%,
- при приобретении за 29-25 суток –10%,
- за 24-15 дней –5%
- за 14-5 днів – цена остается одинаковой
- за 4-2 днів стоимость выше на 10%
- за сутки или в день отправления + 15%.
Например, при покупке билета на поезд "Киев-Харьков" стоимость билета на 17 февраля и на 27 января отличается на почти 100 грн.
Для обычных поездов
- В понедельник, четверг и субботу билеты стоят свою обыкновенную цену
- во вторник и среду — можно сэкономить 10%
- в пятницу и воскресенье — цена вырастает на 10%.
В некоторые периоды года цена на билеты ниже из-за календарного коэффициента. Среди них — 31 декабря, 21-31 января, весь февраль, 9 мая, с 1 ноября по 24 декабря.
Также первыми "Укрзализныця" пытается реализовать более дорогие билеты и ближе к дате отправления дешевые места могут появиться в доступе. Также действуют скидки для студентов.
Ранее "Телеграф" писал про скандал с качеством постельного белья в поезде "Львов-Киев", где в поисках чистой простыни пришлось перебрать несколько комплектов.
- Дата публикации
-
- Категория
-