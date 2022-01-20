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Лайфхаки для украинцев: как сэкономить на билетах на поезд

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Выиграть в цене можно на разных видах железнодорожного транспорта Новость обновлена 20 января 2022, 11:15
Выиграть в цене можно на разных видах железнодорожного транспорта

Для покупок билетов дешевле есть специальные дни недели и календарные даты.

Путешествия с экономией. Зная несколько хитростей можно существенно снизить стоимость билетов для путешествий по Украине железнодорожным транспортом. Также можно сэкономить не распечатывая билеты, приобретенные в сети — за это "Укрзализныця" ввела дополнительную плату.

Про зависимость цены на билет от дня покупки и срока, оставшегося до выезда, рассказал сайт Tickets.

Для поездов категории "Интерсити+" есть такие лайфхаки:

  1. Покупка билетов туда обратно для 1 и 2 класса обойдется на 10% дешевле.
  2. Есть удачные дни для покупки — в среду и понедельник цена ниже на 10%, а в пятницу и воскресенье — на столько же выше.
  3. Если покупать билеты в 1 класс, то цена меняется в зависимости от времени до отправления.

Изменение стоимости в "Интерсити+" в 1 классе:

  • при покупке за 30 дней — скидка 15%,
  • при приобретении за 29-25 суток –10%,
  • за 24-15 дней –5%
  • за 14-5 днів – цена остается одинаковой
  • за 4-2 днів стоимость выше на 10%
  • за сутки или в день отправления + 15%.

Например, при покупке билета на поезд "Киев-Харьков" стоимость билета на 17 февраля и на 27 января отличается на почти 100 грн.

Разница в стоимости билетов
Разница в стоимости билетов

Для обычных поездов

  • В понедельник, четверг и субботу билеты стоят свою обыкновенную цену
  • во вторник и среду — можно сэкономить 10%
  • в пятницу и воскресенье — цена вырастает на 10%.

В некоторые периоды года цена на билеты ниже из-за календарного коэффициента. Среди них — 31 декабря, 21-31 января, весь февраль, 9 мая, с 1 ноября по 24 декабря.

Календарные отличия в стоимости
Календарные отличия в стоимости

Также первыми "Укрзализныця" пытается реализовать более дорогие билеты и ближе к дате отправления дешевые места могут появиться в доступе. Также действуют скидки для студентов.

Ранее "Телеграф" писал про скандал с качеством постельного белья в поезде "Львов-Киев", где в поисках чистой простыни пришлось перебрать несколько комплектов.

Теги:
#Путешествия #Укрзализныця #Поезд #Билеты #Интерсити
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