Військовий літак США годинами кружляв в українському небі: подробиці

Це вже другий військовий літак з США, помічений за сьогодні у небі над Україною

Над Україною помітили літальний апарат бойового управління Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Літак упродовж всього дня патрулював над українсько-білоруським кордоном, а після змістився на схід країни — ближче до Донбасу.

Як повідомляє Telegram-канал "Политика страны", військове повітряне судно вилетіло уранці з аеропорту, розташованому у Далмі, що в Об'єднаних арабських еміратах, та направилося на північ України, згодом перемістившись в напрямку Донецької та Луганської областей.

Також зазначається, що даний американський літак, який курсує під позивним "UAVGH000"(наразі це вся інформація про вказаний борт), здатен вести невпинну розвідку впродовж 30 годин, перебуваючи на висоті 15-18 тисяч метрів.

Карта, де зазначено маршрут бойового літального апарату з США

Також відзначимо, поки дана літальна машина патрулює північні регіони України, на півдні було помічено ще один стратегічний розвідувальний літак США — Boeing RC-135W Rivet Joint, який літав над Полтавщиною, Харківщиною, Запорізькою та Миколаївською областями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше над Павлоградом кружляв бойовий літак ВПС США, який зазвичай використовують для розпізнавання бойової техніки.