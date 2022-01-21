Военный самолет США часами кружил в украинском небе: подробности
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Это уже второй военный самолет из США, замеченный сегодня в небе над Украиной
В украинском небе был замечен летательный аппарат боевого управления Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Самолет на протяжении всего дня патрулировал над украинско-белорусской границей, а после сместился на восток страны — ближе к Донбассу.
Как сообщает Telegram-канал "Политика страны", военное воздушное судно вылетело утром из аэропорта, расположенного в Далме, что в Объединенных арабских эмиратах, и направилось на север Украины, впоследствии переместившись в направлении Донецкой и Луганской областей.
Также отмечается, что данный американский самолет, курсирующий под позывным UAVGH000 (сейчас это вся имеющаяся информация об указанном борту), способен вести непрерывную разведку в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тысяч метров.
Также отметим, что пока данная летательная машина патрулирует северные регионы Украины, на юге был замечен еще один стратегический разведывательный самолет США — Boeing RC-135W Rivet Joint, летавший над Полтавщиной, Харьковщиной, а также в небе над Запорожской и Николаевской областями.
Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями раньше над Павлоградом кружил боевой самолет ВВС США, обычно используемый для распознавания боевой техники.
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