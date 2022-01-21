Военный самолет США часами кружил в украинском небе: подробности

Это уже второй военный самолет из США, замеченный сегодня в небе над Украиной

В украинском небе был замечен летательный аппарат боевого управления Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Самолет на протяжении всего дня патрулировал над украинско-белорусской границей, а после сместился на восток страны — ближе к Донбассу.

Как сообщает Telegram-канал "Политика страны", военное воздушное судно вылетело утром из аэропорта, расположенного в Далме, что в Объединенных арабских эмиратах, и направилось на север Украины, впоследствии переместившись в направлении Донецкой и Луганской областей.

Также отмечается, что данный американский самолет, курсирующий под позывным UAVGH000 (сейчас это вся имеющаяся информация об указанном борту), способен вести непрерывную разведку в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тысяч метров.

Карта, где указан маршрут боевого летательного аппарата из США

Также отметим, что пока данная летательная машина патрулирует северные регионы Украины, на юге был замечен еще один стратегический разведывательный самолет США — Boeing RC-135W Rivet Joint, летавший над Полтавщиной, Харьковщиной, а также в небе над Запорожской и Николаевской областями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями раньше над Павлоградом кружил боевой самолет ВВС США, обычно используемый для распознавания боевой техники.