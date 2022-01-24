Бомбардувальники та військові кораблі: як Пентагон готується карати Росію за удар по Україні

Можливі варіанти голова Пентагону обговорив з президентом США.

Ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну спонукає українських союзників розробляти плани для рішучої відповіді агресору. Свої варіанти надали й у Пентагоні — у їх числі польоти бомбардувальників, заходи кораблів у Чорне море та стягнення військ у сусідні до України країни.

Як передає NBC News, такі заходи запропонував глава Пентагону Ллойд Остін американському президенту Джо Байдену.

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Телеканал повідомив, що Остін обговорив з Байденом варіанти відповіді на випадок вторгнення Росії в Україну і запропонував наступне:

польоти бомбардувальників над регіоном;

заходи кораблів у Чорне море;

перекидання військ та техніки у країни Східної Європи (Польща, Румунія).

Офіційні особи США запевнили, що ці варіанти було представлені главою Пентагону, щоб заспокоїти країни-члени НАТО та посилити їх оборону. А мета таких дій полягає у тому, щоб продемонструвати єдність і силу в Альянсі у стримуванні російської агресії стосовно країн-членів.

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Нагадаємо, що США передали Україні 80 тонн військової допомоги для посилення можливостей ЗСУ. Вантаж вже доставили в Україну — мова може йти про протитанкові ракети Javelin та гранатомети BDM/SMAW-2.

Водночас Держдепартамент США ухвалив рішення вивезти з України своїх дипломатів. Слідом за ними це зробила і Велика Британія.