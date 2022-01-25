Головна загроза не російські танки, а розгубленість та паніка, — депутат Маленко

Метою гібридної кампанії Росії зараз є нагнітання паніки в Україні

В умовах загрози широкомасштабного російського вторгнення в Україну її громадяни можуть і повинні виробити правильну стратегію поведінки, яка полягає у протидії атмосфері страху і постійної тривоги, що нагнітається Кремлем.

Таке переконання висловив голова фракції "Голос" у Київській міській раді Григорій Маленко на своїй сторінці у соцмережі Facebook у вівторок, 25 січня.

Він зазначає, що українців щодня випробовують на міцність.

"Щоранку я перевіряю, чи не "замінували" часом метро чи школу і дитсадок, куди ходять мої сини. Яка ситуація зі стягуванням військ та що відбувається на кордоні з РФ та Білоруссю. Росія робить усе аби українці жили в атмосфері страху і тривоги. Це нагнітання і є основною метою гібридної кампанії Кремля", — пише депутат.

В таких умовах, переконаний Маленко, єдина правильна стратегія відповіді – залишатися у спокої, з холодним розумом, думати та діяти прагматично.

"Звісно, треба бути готовим до будь-якого перебігу подій, але не варто заганяти себе в депресію та забувати про свої повсякденні справи, плани та мрії", — наголошує він.

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Він дав посилання на кілька практичних порад, які можуть допомогти кожному, "щоб не пити заспокійливе після чергового візиту на сайт новин".

"Зараз головна загроза для нас — не російські танки. Адже від танків нас захищають збройні сили, в яких ми впевнені. Головна загроза — роз’єднаність, розгубленість та паніка. І саме цього наш ворог чекає від нас. Давайте його розчаруємо! Будемо спокійно працювати, зберігати порох сухим, а нерви міцними. Так переможемо!", — закликав Маленко.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку експертів у Росії недостатньо сил і засобів для проведення широкомасштабної військової операції проти України.