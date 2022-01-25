Главная угроза не российские танки, а растерянность и паника, - депутат Маленко
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Целью гибридной кампании России сейчас является нагнетание паники в Украине
В условиях угрозы широкомасштабного российского вторжения в Украину ее граждане могут и должны выработать правильную стратегию поведения, которая заключается в противодействии нагнетаемой атмосфере страха и постоянной тревоги.
Такое убеждение выразил глава фракции "Голос" в Киевском городском совете Григорий Маленко на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 25 января.
Он отмечает, что украинцев ежедневно испытывают на прочность.
"Каждое утро я проверяю, не "заминировали" ли метро или школу и детсад, куда ходят мои сыновья. Какова ситуация со стягиванием войск и что происходит на границе с РФ и Беларусью. Россия делает все, чтобы украинцы жили в атмосфере страха и тревоги. Это нагнетание и является основной целью гибридной кампании Кремля", — пишет депутат.
В таких условиях, убежден Маленко, единственная правильная стратегия ответа – оставаться в покое, с холодным умом, думать и действовать прагматично.
"Конечно, нужно быть готовым к любому развитию событий, но не стоит загонять себя в депрессию и забывать о своих повседневных делах, планах и мечтах", — подчеркивает он.
Он дал ссылку на несколько практических советов, которые могут помочь каждому, "чтобы не пить успокаивающее после очередного визита на новостной сайт".
"Сейчас главная угроза для нас – не российские танки. Ведь от танков нас защищают вооруженные силы, в которых мы уверены. Главная угроза – разобщенность, растерянность и паника. И именно этого наш враг ждет от нас. Давайте его разочаруем! Будем спокойно работать, хранить порох сухим, а нервы крепкими. Да победим!", — призвал Маленко.
Ранее "Телеграф" писал, что по мнению экспертов, у России недостаточно сил и средств для проведения широкомасштабной военной операции против Украины.
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