Сил недостаточно: в Украине оценили реальную угрозу потери части территорий из-за вторжения РФ
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По мнению экспертов, в РФ недостаточно сил и средств для проведения широкомасштабной операции.
На фоне опасении о возможном вторжении России в Украину политики, эксперты дают свои прогнозы возможного развития событий.
"Украинская правда" со ссылкой на таких собеседников, как бывший министр обороны Андрей Загороднюк, эксперт Алина Фролова и бывший представитель Минобороны Алексей Павлючик, попыталась разобраться в сценарии наступления РФ на Украину.
Эксперты отмечают, что в последующие две-три недели широкомасштабная операция по вторжению не может быть проведена, так как на 23 января не наблюдается всех требований по формированию группировки в несколько сот тысяч войск не только на границе с Украиной, но и в тылу российской территории.
Собеседники УП отмечают об отсутствии свидетельств о развертывающихся мобильных госпиталей и укомплектовании медицинских подразделений.
Также, по оценке экспертов, в РФ недостаточно сил и средств для выполнения задач широкомасштабной операции, так как требуется время и значительное количество ресурсов.
Что касается широкомасштабного вторжения в перспективе 2022 года, то все кажется маловероятным по нескольким показателям:
- Отсутствие сотни тысяч подготовленных военнослужащих-контрактников, способных участвовать в активных боевых действиях против Украины.
- Необходимостью подготовки и слаженность недавно сложившихся группировок войск и обеспечения надежной системы управления ими.
- Необходимость обеспечения войск вооружением и военной техникой, включая горюче-смазочные материалы и боеприпасы. Это подразумевает стратегические резервы и надежную логистику, в том числе на оккупированной территории.
- Сомнительная способность России удерживать оккупированную территорию в условиях национального сопротивления.
По мнению экспертов, сил РФ достаточно только для того, чтобы захватить отдельные города Украины. Но и это считается маловероятным, так как агрессору сложно будет их удержать в условиях активного сопротивления.
Напомним, как сообщалось, Запад следит за напряженной ситуацией на восточных рубежах Европы. В США спрогнозировали дальнейшие варианты развития событий.
В свою очередь, в ВСУ рассказали, какие города могут стать целью для российских войск.
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