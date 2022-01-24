Сил замало: в Україні оцінили реальну загрозу втрати частини територій через вторгнення РФ

На думку експертів, у РФ недостатньо сил та засобів для проведення широкомасштабної операції.

На тлі побоювання про можливе вторгнення Росії в Україну політики та експерти дають свої прогнози можливого розвитку подій.

"Українська правда" з посиланням на таких співрозмовників, як колишній міністр оборони Андрій Загороднюк, експерт Аліна Фролова та колишній представник Міноборони Олексій Павлючик спробувала розібратися у сценарії наступу РФ на Україну.

Експерти зазначають, що у наступні два-три тижні широкомасштабна операція з вторгнення не може бути проведена, оскільки на 23 січня не спостерігається всіх вимог щодо формування угруповання у кілька сотень тисяч військ не лише на кордоні з Україною, а й у тилу російської території.

Співрозмовники УП зазначають про відсутність свідоцтв про мобільні госпіталі, що розгортаються, та укомплектування медичних підрозділів.

Також, за оцінкою експертів, у РФ недостатньо сил і засобів для виконання завдань широкомасштабної операції, оскільки потрібен час та значна кількість ресурсів.

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Щодо широкомасштабного вторгнення в перспективі 2022 року, то все здається малоймовірним за декількома показниками:

Відсутність сотні тисяч підготовлених військовослужбовців-контрактників, здатних брати участь у активних бойових діях проти України. Необхідність підготовки та злагодженість угруповань військ, що недавно склалися, та забезпечення надійної системи управління ними. Необхідність забезпечення військ озброєнням та військовою технікою, включно з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами. Це передбачає стратегічні резерви та надійну логістику, в тому числі на окупованій території. Сумнівна здатність Росії утримувати окуповану територію за умов національного опору.

На думку експертів, сил РФ достатньо лише для того, щоби захопити окремі міста України. Але це вважається малоймовірним, оскільки агресору складно їх утримати за умов активного опору.

Як повідомлялося, Захід стежить за напруженою ситуацією на східних рубежах Європи. У США спрогнозували подальші варіанти розвитку подій.

У свою чергу у ВСУ розповіли, які міста можуть стати метою для російських військ.