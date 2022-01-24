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Чому великої війни зараз не буде - Владислав Бовсуновський

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Владислав Бовсуновський Владислав Бовсуновський
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Для України зараз актуальні гібридні загрози Новина оновлена 24 січня 2022, 07:46
Для України зараз актуальні гібридні загрози

Український журналіст Владислав Бовсуновський оцінив можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Чому великої війни зараз не буде. Перед вами карта-страшилка, заснована на публікаціях газети Нью-Йорк Таймз та ще низки західних ЗМІ. Виглядає справді лякаюче, ось тільки можливість атаки на Україну є лише в тому випадку, якщо для цього є умови в самій Україні.

Річ у тому, що на подібних картах, непотрібних за своєю суттю, немає математичних розрахунків, про які знає будь-який випускник військової кафедри. Вони враховують рельєф місцевості, наявність доріг/мостів, об’єкти інфраструктури, цивільне населення та населені пункти, ліси, болота тощо. Наприклад, танків може бути й три сотні, але треба розуміти, що танк своїм ходом далеко не проїде — їх привозять на вантажівках зі спеціальними платформами або залізницею. Є якась пропускна здатність, яку легко прорахувати та вжити заходів.

А солдати та офіцери – люди, а не роботи. Їм треба десь зупинятися, щось їсти, десь митися і таке інше. Якщо математичні розрахунки показують, що сил у Путіна недостатньо, отже, так воно і є. У випадку з Кримом та Донбасом у 2014 році була здача території, місцеві силовики та чиновники змінили підданство та васальну залежність. Нині у них такої можливості немає.

Глобально нас цікавить три важливі речі:

  • Політична ситуація у регіоні. Я відзначив країни, які вже розпочали постачання в Україну або підготувалися до цього. Усього це 12 держав (Канада, США, країни Балтії, Британія, Нідерланди, Іспанія, Туреччина, Польща, Чехія та Японія), але в Європі лише 9 з них. Іспанія для мене виявилася сюрпризом. Ну і Румунія заявила цілком офіційно, що воювати не буде, але допомагатиме всіма силами. Для атаки на територію України ця ситуація не є сприятливою.
  • Є маршрути постачання, які вже перевірені. Наситити Україну умовними джавелінами можна протягом доби. Перші пробні партії показали, що це нескладно. Це на випадок атаки "трактористів", які відвідали воєнторг і різноманітних зелених чоловічків.
  • Інформаційна складова. Якщо Путін вирішить атакувати не механізованими бригадами, а просто зробити обстріл ракетами по об’єктах інфраструктури, будуть серйозні руйнування, які дозволяють зробити "красиву" картинку в усьому світі для ЗМІ, що автоматично спричинить серйозні санкції — навіть Німеччина буде змушена їх ввести. Попередню підготовку вже проведено. Аналогічно з атакою на атомну станцію. Висадити її можна, але що буде після цього? Зокрема, з будинками та офісами оточення Путіна у Лондоні, рахунками на островах та іншим непосильно нажитим.

Наразі для України найбільш актуальними є гібридні загрози. Атака терористів на Маріуполь, хвилювання в Одесі, вбивство президента у Києві тощо. У тому числі є безліч небезпек і в кіберпросторі на кшталт блокування системних банків або податкових накладних.

Карта розміщення військ РФ біля кордонів України (дані The New York Times)
Карта розміщення військ РФ біля кордонів України (дані The New York Times)
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Теги:
#Україна #Росія #Загроза #Вторгнення
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