Український журналіст Владислав Бовсуновський оцінив можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Чому великої війни зараз не буде. Перед вами карта-страшилка, заснована на публікаціях газети Нью-Йорк Таймз та ще низки західних ЗМІ. Виглядає справді лякаюче, ось тільки можливість атаки на Україну є лише в тому випадку, якщо для цього є умови в самій Україні.

Річ у тому, що на подібних картах, непотрібних за своєю суттю, немає математичних розрахунків, про які знає будь-який випускник військової кафедри. Вони враховують рельєф місцевості, наявність доріг/мостів, об’єкти інфраструктури, цивільне населення та населені пункти, ліси, болота тощо. Наприклад, танків може бути й три сотні, але треба розуміти, що танк своїм ходом далеко не проїде — їх привозять на вантажівках зі спеціальними платформами або залізницею. Є якась пропускна здатність, яку легко прорахувати та вжити заходів.

А солдати та офіцери – люди, а не роботи. Їм треба десь зупинятися, щось їсти, десь митися і таке інше. Якщо математичні розрахунки показують, що сил у Путіна недостатньо, отже, так воно і є. У випадку з Кримом та Донбасом у 2014 році була здача території, місцеві силовики та чиновники змінили підданство та васальну залежність. Нині у них такої можливості немає.

Глобально нас цікавить три важливі речі:

Політична ситуація у регіоні. Я відзначив країни, які вже розпочали постачання в Україну або підготувалися до цього. Усього це 12 держав (Канада, США, країни Балтії, Британія, Нідерланди, Іспанія, Туреччина, Польща, Чехія та Японія), але в Європі лише 9 з них. Іспанія для мене виявилася сюрпризом. Ну і Румунія заявила цілком офіційно, що воювати не буде, але допомагатиме всіма силами. Для атаки на територію України ця ситуація не є сприятливою.

Є маршрути постачання, які вже перевірені. Наситити Україну умовними джавелінами можна протягом доби. Перші пробні партії показали, що це нескладно. Це на випадок атаки "трактористів", які відвідали воєнторг і різноманітних зелених чоловічків.

Інформаційна складова. Якщо Путін вирішить атакувати не механізованими бригадами, а просто зробити обстріл ракетами по об’єктах інфраструктури, будуть серйозні руйнування, які дозволяють зробити "красиву" картинку в усьому світі для ЗМІ, що автоматично спричинить серйозні санкції — навіть Німеччина буде змушена їх ввести. Попередню підготовку вже проведено. Аналогічно з атакою на атомну станцію. Висадити її можна, але що буде після цього? Зокрема, з будинками та офісами оточення Путіна у Лондоні, рахунками на островах та іншим непосильно нажитим.

Наразі для України найбільш актуальними є гібридні загрози. Атака терористів на Маріуполь, хвилювання в Одесі, вбивство президента у Києві тощо. У тому числі є безліч небезпек і в кіберпросторі на кшталт блокування системних банків або податкових накладних.

Карта розміщення військ РФ біля кордонів України (дані The New York Times)