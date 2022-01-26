У Раді помітили "джедая" - нардеп одягла черевики з "бейбі Йодою" (ексклюзивні фото)

Чиновниця приємно вразила присутніх вибором оригінального взуття

Депутатка від президентської партії Тетяна Циба прийшла до Ради у взутті з оригінальним принтом. На зелених чоботах народної обраниці з товстою трейлерною підошвою красується симпатичний "бейбі Йода".

Сфотографувати українського політика вдалося кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову.

Тетяна Циба, яка є народною депутаткою України IX скликання від партії "Слуга народу" та членкинею Комітету з питань свободи слова, відома тим, що улітку 2020 року поставила свій підпис під постановою щодо звільнення колишнього міністра внутрішніх справ країни Арсена Авакова.

Чиновниця спеціалізується на медіакомунікаціях та медіаконсалтингу. Упродовж тривалого часу обіймає посаду виконавчої директорки консалтингового агентства "Media Masters" та прессекретаря президентської партії.

Народна депутатка Тетяна Циба

Відзначимо, що на взутті, в якому у середу, 26 січня, 44-річна нардепка завітала до приміщення Ради, нанесено оригінальний принт із Ґроґу (Дитя) — популярним персонажем відомого телесеріалу "Мандалорець", більше відомим серед поціновувачів кіно як "Малюк Йода".

Черевики Тетяни Циби з цікавим принтом

Варто також зазначити, що вказане Дитя із всесвіту "Зоряних воєн" належить до тієї ж інопланетної раси, що й відомий в усьому світі магістр Йода, але не є самим Йодою в молодості. Цей персонаж був задуманий продюсерським складом серіалу, саме для того, аби розкрити таємницю походження раси, до з якої вони походять.

Малюк Йода

Раніше "Телеграф" повідомляв, як депутатка від фракції "Батьківщина" завітала в Раду із брендовою дамською сумочкою, вартість якої більше півсотні тисяч гривень, що в кілька разів більше, аніж середня зарплата в Україні.