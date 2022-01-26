Рус

У Раді помітили "джедая" - нардеп одягла черевики з "бейбі Йодою" (ексклюзивні фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
164
Тетяна Циба носить взуття з цікавим принтом Новина оновлена 26 січня 2022, 12:28
Тетяна Циба носить взуття з цікавим принтом

Чиновниця приємно вразила присутніх вибором оригінального взуття

Депутатка від президентської партії Тетяна Циба прийшла до Ради у взутті з оригінальним принтом. На зелених чоботах народної обраниці з товстою трейлерною підошвою красується симпатичний "бейбі Йода".

Сфотографувати українського політика вдалося кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову.

Тетяна Циба, яка є народною депутаткою України IX скликання від партії "Слуга народу" та членкинею Комітету з питань свободи слова, відома тим, що улітку 2020 року поставила свій підпис під постановою щодо звільнення колишнього міністра внутрішніх справ країни Арсена Авакова.

Чиновниця спеціалізується на медіакомунікаціях та медіаконсалтингу. Упродовж тривалого часу обіймає посаду виконавчої директорки консалтингового агентства "Media Masters" та прессекретаря президентської партії.

Народна депутатка Тетяна Циба
Народна депутатка Тетяна Циба

Відзначимо, що на взутті, в якому у середу, 26 січня, 44-річна нардепка завітала до приміщення Ради, нанесено оригінальний принт із Ґроґу (Дитя) — популярним персонажем відомого телесеріалу "Мандалорець", більше відомим серед поціновувачів кіно як "Малюк Йода".

Черевики Тетяни Циби з цікавим принтом
Черевики Тетяни Циби з цікавим принтом

Варто також зазначити, що вказане Дитя із всесвіту "Зоряних воєн" належить до тієї ж інопланетної раси, що й відомий в усьому світі магістр Йода, але не є самим Йодою в молодості. Цей персонаж був задуманий продюсерським складом серіалу, саме для того, аби розкрити таємницю походження раси, до з якої вони походять.

Малюк Йода
Малюк Йода

Раніше "Телеграф" повідомляв, як депутатка від фракції "Батьківщина" завітала в Раду із брендовою дамською сумочкою, вартість якої більше півсотні тисяч гривень, що в кілька разів більше, аніж середня зарплата в Україні.

Теги:
#Взуття #Рада #Нардеп #Малюк Йода
Молнупіравір схвалили для екстреного використання при COVID-19
Здоров'я
В Україні зареєстрували інноваційні пігулки від коронавірусу: що про них потрібно знати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Молнупіравір схвалили для екстреного використання при COVID-19
В Україні зареєстрували інноваційні пігулки від коронавірусу: що про них потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Доведеться рятуватися в укритті чи евакуюватись
Якщо завтра війна: що брати, куди йти і як поводитися у разі гіршого сценарію
Дата публікації
Категорія
На жаль, антитіл від "Омікрону" поки що у людей немає — навіть у тих, хто раніше хворів на ковід
"Омікроном" захворіють усі: як відрізнити симптоми нового штаму від "Дельти" та грипу
Дата публікації
Категорія
Фільм "Мюнхен: на межі війни" вийшов на Netflix 21 січня
Начебто знову 1938 рік: у драмі "Мюнхен" від Netflix знайшли паралелі з Путіним та Україною
Дата публікації
Категорія
Астролог спрогнозував, наскільки ймовірним є Майдан проти Зеленського
Влад Росс про другий термін Зеленського: його можуть скинути вже цього року