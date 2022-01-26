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В Раде заметили "джедая" — нардеп надела ботинки с "бейби Йодой" (эксклюзивные фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Татьяна Цыба носит обувь с интересным принтом Новость обновлена 26 января 2022, 12:28
Татьяна Цыба носит обувь с интересным принтом

Чиновница приятно поразила собравшихся выбором оригинальной обуви

Депутат от президентской партии Татьяна Цыба пришла в Раду в обуви с оригинальным принтом. На зеленых сапогах народной избранницы с толстой трейлерной подошвой красуется симпатичный бейби Йода.

Сфотографировать украинского политика удалось корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

Татьяна Цыба, которая является народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа" и членом Комитета по вопросам свободы слова, известна тем, что летом 2020 года поставила свою подпись под постановлением об увольнении бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

Чиновница специализируется на медиакоммуникациях и медиаконсалтинге. В течение длительного времени занимает должность исполнительного директора консалтингового агентства "Media Masters" и пресс-секретаря президентской партии.

Народная депутат Татьяна Цыба
Народная депутат Татьяна Цыба

Отметим, что на обуви, в которой в среду, 26 января, 44-летняя депутат посетила помещение Рады, нанесен оригинальный принт из Грогу (Дитя) — популярным персонажем известного телесериала "Мандалорец", более известным среди ценителей кино как "Малыш Йода"

Ботинки Татьяны Цыбы с интересным принтом
Ботинки Татьяны Цыбы с интересным принтом

Следует также отметить, что указанное Дитя из вселенной "Звездных войн" принадлежит к той же инопланетной расе, что и известный во всем мире магистр Йода, но это не сам Йода в молодости. Этот персонаж был задуман продюсерским составом сериала, именно для того, чтобы раскрыть тайну происхождения расы, в которой они относятся.

Малыш Йода
Малыш Йода

Ранее "Телеграф" сообщал, как депутат от фракции "Батькивщина" посетила Раду с брендовой дамской сумочкой, стоимость которой более полусотни тысяч гривен, что в несколько раз больше, чем средняя зарплата в Украине.

Теги:
#Обувь #Рада #Нардеп #Малыш Йода
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