"Тр**нути легше, ніж випити чаю": Кива роздратував мережу словами про сучасних жінок (відео)
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Користувачі мережі не змогли залишити поза увагою заяви нардепа.
Народний депутат ОПЗЖ Ілля Кива поскаржився на те, що дівчата нині стали доступнішими, що погано позначається і на чоловіках.
Кадри з його заявою розлетілися телеграм-каналами.
За словами Киви, йому дуже часто пишуть молоді гарні дівчата, які надсилають йому, зокрема, і фотографії у стилі "ню". Це, каже він, свідчить про те, що в суспільстві падає мораль, а жінки стають доступнішими.
Нардеп нарікав на те, що через це чоловіки втрачають "цікавість до полювання".
"Сьогодні тр**нути легше, ніж випити чаю", — додав він.
Варто зазначити, що його заяви викликали бурхливе обговорення у мережі, а користувачі розділилися в оцінках його слів. З обох боків прозвучали як заяви про те, що у "світі все вирішують гроші", так і те, що Ківа "сам сформував своє коло спілкування". Знайшлися і ті, хто зазначив, що тема "моралі, що падає" стара, як і саме людство.
Нагадаємо, раніше Кива розповідав "Телеграфу", чому любить потрапляти у скандали та що вважає про образ, який про нього сформувався у більшості українців.
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