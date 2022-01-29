"Тр**нути легше, ніж випити чаю": Кива роздратував мережу словами про сучасних жінок (відео)

Користувачі мережі не змогли залишити поза увагою заяви нардепа.

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Кива поскаржився на те, що дівчата нині стали доступнішими, що погано позначається і на чоловіках.

Кадри з його заявою розлетілися телеграм-каналами.

За словами Киви, йому дуже часто пишуть молоді гарні дівчата, які надсилають йому, зокрема, і фотографії у стилі "ню". Це, каже він, свідчить про те, що в суспільстві падає мораль, а жінки стають доступнішими.

Нардеп нарікав на те, що через це чоловіки втрачають "цікавість до полювання".

"Сьогодні тр**нути легше, ніж випити чаю", — додав він.

Варто зазначити, що його заяви викликали бурхливе обговорення у мережі, а користувачі розділилися в оцінках його слів. З обох боків прозвучали як заяви про те, що у "світі все вирішують гроші", так і те, що Ківа "сам сформував своє коло спілкування". Знайшлися і ті, хто зазначив, що тема "моралі, що падає" стара, як і саме людство.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Шахова партія з Іллею Кивою — навіщо вітав Путіна, чому любить скандали і що думає про долю Криму та Донбасу Нардеп від "Опозиційної платформи "За життя" Ілля Кива — один із найодіозніших депутатів парламенту. Іноді його дії складно зрозуміти, а заяви не збігаються з думкою більшості. Проте Кива — чинний депутат, один із публічних представників ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше Кива розповідав "Телеграфу", чому любить потрапляти у скандали та що вважає про образ, який про нього сформувався у більшості українців.