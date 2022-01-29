"Тр**нуть легче, чем выпить чая": Кива раззадорил сеть словами о современных женщинах (видео)

Пользователи сети не смогли оставить без внимания заявления нардепа.

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива пожаловался на то, что девушки нынче стали более доступными, что плохо сказывается и на мужчинах.

Кадры с его заявлением разлетелись по телеграм-каналам.

По словам Кивы, ему очень часто пишут молодые красивые девушки, которые присылают ему, в том числе, и фотографии в стиле "ню". Это, говорит он, свидетельствует о том, что в обществе падает мораль, а женщины становятся более доступными.

Нардеп посетовал на то, что из-за этого мужчины теряют "интерес охоты".

"Сегодня тр**нуть легче, чем выпить чая", — добавил он.

Стоит отметить, что его заявления вызвали бурное обсуждение в сети, а пользователи разделились в оценках его слов. С обеих сторон прозвучали как заявления о том, что в "мире все решают деньги", так и то, что Кива "сам сформировал свой круг общения". Нашлись и те, кто отметил, что тема "падающей морали" стара, как и само человечество.

Читайте также: Категория Интервью Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса Нардеп от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива — один из самых одиозных депутатов парламента. Иногда его действия сложно понять, а заявления не совпадают с мнением большинства. Тем не менее Кива — действующий депутат, один из публичных представителей ОПЗЖ.

Напомним, ранее Кива рассказывал "Телеграфу", почему любит попадать в скандалы и что считает об образе, который о нем сформировался у большинства украинцев.