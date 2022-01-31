Тисячі українців об’єдналися на допомогу "дніпровському стрільцю" Рябчуку: як так вийшло

У мережі з’явилися прихильники "дніпровського стрільця". Вони збирають гроші на адвоката та готують петицію до президента

У ніч на четвер, 27 січня, у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук влаштував розстріл своїх товаришів по службі за що може догодити за ґрати до кінця життя. Однак думки про його вчинок серед українців розділилися і знайшлося багато тих, хто вважає покарання незаслуженим.

Так, у соцмережі Фейсбук та Інстаграм почали з’являтися групи підтримки Рябчука, в яких користувачі мережі навіть організовують збір коштів на адвоката.

На момент публікації цієї новини, у групі у Фейсбук перебувало понад 7 тисяч людей, хоча створена вона була лише 29 січня.

Також подібна група була і в Інстаграмі, але в цей час вона більш недоступна.

"Прибічники" Рябчука переконані, що на масове вбивство хлопця підштовхнула дідівщина та знущання під час несення служби. Вони мають намір направити петицію до президента і вже розпочали збір коштів на адвоката.

Користувачі мережі не стали приховувати своє обурення планами цих людей.

Як повідомлялося раніше, одразу після розстрілу в мережу потрапила інформація про те, що Рябчук кілька місяців тому попередив бійку між товаришами по службі та доповів про це керівництву. Після цього він нібито неодноразово стикався з випадками буллінгу, що зрештою і змусило його взяти в руки автомат.

Крім того, пізніше виявилося, що військова частина 3021 вже фігурувала у двох кривавих епізодах. Так у 2018 та 2019 роках там загинули двоє молодих військовослужбовців. Розслідування у справах ведеться досі.

Також після цього одна з військовослужбовців цієї частини зробила громадське визнання про те, що службовці там військові стикалися з тортурами, цькуванням і тиском.