Тысячи украинцев объединились в помощь "днепровскому стрелку" Рябчуку: как так вышло

В сети объявились сторонники "днепровского стрелка". Они собирают деньги на адвоката и готовят петицию к президенту

В ночь на четверг, 27 января в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук устроил расстрел своих сослуживцев за что может угодить за решетку до конца жизни. Однако мнения о его поступке среди украинцев разделились и нашлось множество тех, кто считает наказание незаслуженным.

Так в соцсети Фейсбук и Инстаграм начали появляться группы поддержки Рябчука, в которых пользователи сети даже организовывают сбор средств на адвоката.

К моменту публикации данной новости, в группе в Фейсбук состояло более 7 тысяч человек, хотя создана она была лишь 29 января.

Также подобная группа была и в Инстаграмм, но в настоящее время она более недоступна.

"Сторонники" Рябчука убеждены, что на массовое убийство парня подтолкнула дедовщина и издевательства при несении службы. Они намерены направить петицию к президенту и уже начали сбор средств на адвоката.

Пользователи сети же не стали скрывать свое возмущение планами этих людей.

Как сообщалось ранее, сразу после расстрела в сеть попала информация о том, что Рябчук несколько месяцев назад предотвратил драку между сослуживцами и доложил об этом руководству. После этого он якобы неоднократно сталкивался со случаями буллинга, что в конечном итоге и заставило его взять в руки автомат.

Кроме того, позже оказалось, что воинская часть 3021 уже фигурировала в двух кровавых эпизодах. Так в 2018 и 2019 годах там погибли двое молодых военнослужащих. Расследования по делам ведется до сих пор.

Также после этого одна из военнослужащих данной части сделала публичное признание о том, что служащие там военные сталкивались с пытками, травлей и давлением.