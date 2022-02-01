В Україні скасовують призов до армії: названо дату

Указ президента спрямований на підвищення привабливості військової служби та зміцнення обороноздатності держави.

Після підписання президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді Указу про перехід до професійної армії його текст з’явився на сайті президента. У ньому, крім іншого, йдеться про підготовку законопроєкту щодо припинення призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.

У тексті указу також зазначено, що як можливу альтернативну форму проходження "строківки" запланують модель інтенсивної системи військового вишколу (підготовки).

За трирічний період з 2022 по 2025 роки, згідно з указом, має бути поетапне збільшення кількості воїнів ЗСУ на сотню тисяч осіб. Концепція запровадження в Україні профармії включатиме:

збільшення термінів контрактів

збільшення за 2023 рік матеріального забезпечення для довгострокових "контрактників" — не менше триразового розміру мінімалки

сформувати систему спецпідготовки та перепідготовки для військових, які будуть служити за довгостроковими контрактами.

Крім цього, було декларовано розробку проєкту із забезпечення житлом військових за накопичувальною програмою та запровадження рейтингової системи оцінок військовослужбовців для кар’єрного зростання.

Раніше "Телеграф" писав про оновлення наказу Міноборони щодо спеціальностей для військового обліку жінок.