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В Украине отменяют призыв в армию: названа дата

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские военные на тактических учениях Новость обновлена 01 февраля 2022, 14:03
Украинские военные на тактических учениях

Указ президента направлен на повышение привлекательности военной службы и укрепление обороноспособности государства.

После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде Указа о переходе к профессиональной армии его текст появился на сайте президента. В нем, кроме прочего, идет речь о подготовке законопроекта о прекращении призыва на срочную службу с 1 января 2024 года.

В тексте указа также отмечено, что как возможную альтернативную форму прохождения "срочки" запланируют модель интенсивной системы военной подготовки.

За трехлетний период с 2022 по 2025 года, согласно указу, должны поэтапно увеличить количества воинов ВСУ на сотню тысяч человек. Концепция введения в Украине профармии будет включать в себя:

  • увеличение сроков контрактов
  • увеличение за 2023 год материального обеспечения для долгосрочных "контрактников" — не меньше трехкратного размера минималки
  • сформировать систему спецподготовки и переподготовки для военных, которые будут служить по долгосрочным контрактам.

Кроме этого были декларированы разработка проекта по обеспечению жильем военных по накопительной программе и введение рейтинговой системы оценок военнослужащих для карьерного роста.

Ранее "Телеграф" писал про обновление приказа Минобороны о специальностях для воинского учета женщин.

Теги:
#Армия #Указ #Владимир Зеленский #ВСУ
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