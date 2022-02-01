В Украине отменяют призыв в армию: названа дата

Указ президента направлен на повышение привлекательности военной службы и укрепление обороноспособности государства.

После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде Указа о переходе к профессиональной армии его текст появился на сайте президента. В нем, кроме прочего, идет речь о подготовке законопроекта о прекращении призыва на срочную службу с 1 января 2024 года.

В тексте указа также отмечено, что как возможную альтернативную форму прохождения "срочки" запланируют модель интенсивной системы военной подготовки.

За трехлетний период с 2022 по 2025 года, согласно указу, должны поэтапно увеличить количества воинов ВСУ на сотню тысяч человек. Концепция введения в Украине профармии будет включать в себя:

увеличение сроков контрактов

увеличение за 2023 год материального обеспечения для долгосрочных "контрактников" — не меньше трехкратного размера минималки

сформировать систему спецподготовки и переподготовки для военных, которые будут служить по долгосрочным контрактам.

Кроме этого были декларированы разработка проекта по обеспечению жильем военных по накопительной программе и введение рейтинговой системы оценок военнослужащих для карьерного роста.

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