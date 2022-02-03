Генштаб не став говорити про те, чи є Зеленський військовозобов’язаним: у чому причина

Керівництво Збройних Сил України побоюється можливих провокацій.

У Генштабі ЗСУ не стали говорити, чи перебуває на військовому обліку президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє агентство "Українські новини".

У Генеральному штабі нагадали, що згідно з українським законодавством мають "броню" ті військовозобов’язані, які працюють в органах центральної та місцевої влади. Також це стосується співробітників підприємств та установ, які отримали мобілізаційні замовлення або завдання.

Посади, що підлягають бронюванню, визначаються відповідними законами та актами Кабміну та президента України.

Що стосується самого Зеленського, то в Генштабі відмовилися повідомляти інформацію про те, чи перебуває він на військовому обліку, задля уникнення "порушень законів та можливих провокацій". Там також зазначили, що подібна інформація може бути розголошена лише у разі персональної згоди Зеленського.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними опитування Фонду демократичних ініціатив ім. Ілько Кучеріва, трохи понад 40% українців готові стати на захист України у разі початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас понад 20% громадян країни переконані, що атака на Україну неможлива.

Тим часом міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що на сьогодні загроза вторгнення Росії оцінюється як "малоймовірна".