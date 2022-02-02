Скільки українців готові відбиватися від Росії: результати опитування

22,5% українців не вірять, що атака РФ на Україну взагалі можлива

Менше половини українських громадян — лише 42,8% — будуть готові дати відсіч російським солдатам, якщо ті все ж відважаться на повноцінне вторгнення. Такі цифри значно менші, аніж ті, про які заявляють президент України Володимир Зеленський та очільник його Офісу Андрій Єрмак.

Нову статистику опублікували представники Фонду демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва.

Загальні цифри

Отже, загальна кількість тих, хто буде готовий протистояти російським загарбникам, сягає майже 43%. Із них 10,5% — планують долучитися до ВСУ, аби боротися на фронті, ще 9,4% — говорять про вступ до добровольчих сил. 22,9% опитаних готові надавати армії будь-яку посильну допомогу — грошима, прихистком тощо.

При цьому майже 18,5% респондентів заявили, що не робитимуть нічого, а лише намагатимуться вижити під час війни. Ще 22,5% українців гадають, що ніякого нападу Росії не відбудеться.

Щодо електоральних уподобань

Цікаво, що найбільший відсоток людей, готових долучитися до лав української армії, належить виборцям "Європейської солідарності" — 16,2%. Серед електорату "Слуг народу" ця кількість складає 14,3%.

Значна кількість виборців партії "ОПЗЖ" — 46,3% — переконані, що війни не буде. При цьому лише 3,1% людей із такими політичними вподобаннями будуть готові піти на фронт і захищати Україну.

Варто зазначити, що відсоток людей, готових покинути державу у разі нападу Росії, доволі низький серед виборців усіх партій. Проте найвищим він все ж є у електораті "Слуг народу" — 6%.

Територіальний розподіл

Зазначимо, що найбільш "войовничими" є представники центральних регіонів України. Саме з цих областей на фронт готові піти 13,8%, а стати добровольцями — 12,5%.

Наймасовішу допомогу армії планують надавати жителі Заходу — аж 34,6%.

А от найменш зацікавленими у військовому протистоянні виявилися мешканці східних регіонів — тут пункт "намагатимуся вижити" обрало близько 28,7% респондентів.

Зазначимо, що опитування проводилося ще у грудні 2021 році на території всіх областей, окрім окупованих територій. Усього свої думки висловили 2018 повнолітніх українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якого "прийому" від українських військових варто очікувати росіянам у разі атаки. Також ми писали про те, як українську армію оцінює британський прем'єр Борис Джонсон.