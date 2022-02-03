Генштаб не стал говорить о том, является ли Зеленский военнообязанным: в чем причина

Руководство Вооруженных сил Украины опасается возможных провокаций.

В Генштабе ВСУ не стали говорит, состоит ли на воинскому учете президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

В Генеральном штабе напомнили, что согласно украинскому законодательству имеют "броню" те военнообязанные, которые работают в органах центральной и местной власти. Также подобное касается сотрудников предприятий и учреждений, которые получили мобилизационные заказы или задания.

Должности, которые подлежат бронированию, определяются соответствующими законами и актами Кабмина и президента Украины.

Что касается самого Зеленского, то в Генштабе отказались сообщать информацию о том, состоит ли он на воинском учете, ради избежания "нарушений законов и возможных провокаций". Там также указали, что подобная информация может быть разглашена только в случае персонального согласия Зеленского.

Как сообщалось ранее, согласно данным опроса Фонда демократических инициатив им. Илька Кучерива, немногим более 40% украинцев готовы стать на защиту Украины в случае начала полномасштабного вторжения России. Вместе с тем более 20% граждан страны убеждены, что атака на Украину невозможна.

Тем временем, министр обороны Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день угроза вторжения России оценивается, как "маловероятная".