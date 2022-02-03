Єрмак захворів на коронавірус перед важливою міжнародною зустріччю

Наступного тижня голова ОПУ має взяти участь у важливій зустрічі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що заразився коронавірусом.

Про це він написав у своєму профілі у Фейсбук.

"Коронавірус все ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест", — написав він.

Єрмак зазначив, що продовжує працювати та має намір пройти курс інтенсивного лікування, щоб швидше стати на ноги.

Варто зазначити, що голова ОПУ вже хворів на COVID-19 у листопаді 2020 року, приблизно водночас коронавірусом був інфікований і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 лютого має відбутися засідання політичних радників країн-учасниць "нормандського формату". Очолювати українську делегацію мав Єрмак, проте тепер усе залежатиме від перебігу хвороби.

Як повідомлялося раніше, статистика коронавірусу в Україні продовжує показувати рекордні цифри. Так на ранок 3 лютого в країні було виявлено 39 620 нових випадків, що є абсолютним рекордом за весь час пандемії.

Водночас у МОЗ кажуть, що через поширення штаму "Омікрон" такі показники не є граничними та очікують, що до кінця лютого фіксуватимуться значення до 60 тисяч нових хворих на добу.