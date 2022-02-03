Майже 40 тисяч хворих на добу: ситуація із COVID-19 в Україні продовжує погіршуватися

Загалом за час пандемії захворіли на коронавірус більше 4,1 млн українців.

В Україні продовжує зростати добова захворюваність на коронавірус. На ранок 3 лютого зафіксували максимальні за час пандемії 39 620 випадків інфікування. Серед нових випадків – 4 446 дітей та 1 035 медиків. Напередодні кількість заражених за день була меншою на тисячі людей, а попередній рекорд було поставлений 29 січня.

Про це повідомляє МОЗ.

Згідно з статистикою:

госпіталізовано – 4 136 осіб (на ранок 2 лютого – 4 314);

летальних випадків — 210 (днем раніше — 204);

одужали — 9380 людей (напередодні — 9894).

Лідерство з нових випадків змінилося — позитивних тестів виявилося найбільше на Одещині — 2982. Серед регіонів із найбільшою кількістю інфікованих на ранок четверга — Житомирська область із 2933 пацієнтів та Київ — 2437 випадків.

Рівень смертності найвищий у Запорізькій області — ковід призвів до летальних наслідків у 20 людей.

Продовжується кампанія з вакцинації – за минулу добу щепили 73 195 осіб, серед них бустер отримали – 20 826. Чим відрізняється третя бустерна доза щеплення від коронавірусу від додаткової “Телеграф” докладно пояснював в інфографіці.

Раніше в Україні також затвердили план з вакцинації на 2022 рік. Крім іншого, у ньому заплановано розширення можливостей вакцинації для дітей.