Третє щеплення від коронавірусу: чим відрізняється бустерна та додаткова доза (інфографіка)

В Україні третє щеплення від коронавірусу отримали вже понад 370 тисяч людей.

В Україні з січня дозволили масове введення бустерної дози вакцини від коронавірусу.

"Телеграф" розбирався, чим відрізняється "бустер" від додаткової дози щеплення і чим його роблять.

Вакцинацію третьою дозою від коронавірусу дозволено всім українцям, які раніше отримали основний курс імунізації, які досягли 18 років. Вона вводиться, щоб зміцнити імунітет проти "корони", що слабшає з часом. Додаткова доза щеплення спрямована на тих, у кого із захистом організму від вірусу можуть бути проблеми. До них належать люди з тяжкими захворюваннями.

Графік введення бустерної та додаткової доз відрізняються. Для українців, які хочуть зміцнити імунний захист від COVID-19, рекомендований період зі 180 до 270 днів. Для тих, кому потрібна додаткова доза – період обмежений 28-90 днів.

Також є відмінності в тому, що сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу при введенні додаткової дози не продовжуватиметься.

Основні відмінності бустерної дози та додаткової

Згідно з даними МОЗ, бустер отримали вже 356 098 осіб, а додаткову дозу — 17 175 громадян.

Основні факти про вакцинацію від коронавірусу доступні на офіційному ресурсі від Міністерства охорони здоров'я.

Раніше Телеграф писав, що третю вакцинацію від коронавірусу при бустерній дозі рекомендують проводити препаратами мРНК. В Україні таких кілька.

Також з 1 лютого дію сертифікатів про вакцинацію після введення бустерних доз у додатку "Дія" буде продовжено.