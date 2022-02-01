Новий COVID-сертифікат доступний українцям в "Дії": подробиці від МОЗ
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Ці сертифікати діятимуть 270 днів з моменту введення щеплення.
У застосунку "Дія" з 1 лютого з’явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою. Термін дії нового документа — 270 днів з моменту щеплення третьою дозою вакцини.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
Як згенерувати новий сертифікат у "Дії":
- відкрити застосунок Дія;
- обрати розділ "Послуги";
- натиснути пункт "COVID-сертифікати";
- обрати відповідний тип сертифіката;
- надіслати запит.
Зазначається, що запит на отримання цього сертифікату можна подавати навіть у перший день введення бустерної дози вакцини проти COVID-19.
Діятиме новий сертифікат, як і у країнах Європейського союзу, протягом 270 днів з моменту введення бустерної дози вакцини.
Нагадаємо, що можливість записатися на бустерне щеплення проти коронавірусу в Україні можна з 6 січня. Зробити це може кожен охочий і особливих клопотів таке рішення принести не повинно.
Також ми писали, де можна щепитися бустерною дозою вакцини та яким є передумови для цього.
Раніше "Телеграф" повідомляв, кому лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко радить обов'язково робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу.
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