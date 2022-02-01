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Новий COVID-сертифікат доступний українцям в "Дії": подробиці від МОЗ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В "Дії" з 1 лютого можна згенерувати сертифікат про отримання бустерної дози Новина оновлена 01 лютого 2022, 10:26
В "Дії" з 1 лютого можна згенерувати сертифікат про отримання бустерної дози

Ці сертифікати діятимуть 270 днів з моменту введення щеплення.

У застосунку "Дія" з 1 лютого з’явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою. Термін дії нового документа — 270 днів з моменту щеплення третьою дозою вакцини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Як згенерувати новий сертифікат у "Дії":

  • відкрити застосунок Дія;
  • обрати розділ "Послуги";
  • натиснути пункт "COVID-сертифікати";
  • обрати відповідний тип сертифіката;
  • надіслати запит.

Зазначається, що запит на отримання цього сертифікату можна подавати навіть у перший день введення бустерної дози вакцини проти COVID-19.

Діятиме новий сертифікат, як і у країнах Європейського союзу, протягом 270 днів з моменту введення бустерної дози вакцини.

Нагадаємо, що можливість записатися на бустерне щеплення проти коронавірусу в Україні можна з 6 січня. Зробити це може кожен охочий і особливих клопотів таке рішення принести не повинно.

Також ми писали, де можна щепитися бустерною дозою вакцини та яким є передумови для цього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко радить обов'язково робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Бустер #ДІЯ #COVID-сертифікат
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