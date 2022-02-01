Новый COVID-сертификат доступен украинцам в "Дие": подробности от Минздрава

Эти сертификаты будут действовать 270 дней с момента введения прививки.

В приложении "Дия" с 1 февраля появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат для привитых бустерной дозой. Срок действия нового документа – 270 дней с момента прививки третьей дозой вакцины.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Как сгенерировать новый сертификат в "Дие":

открыть приложение Дия;

выбрать раздел "Услуги";

нажать пункт "COVID-сертификаты";

выбрать подходящий тип сертификата;

отправить запрос.

Запрос на получение этого сертификата можно подавать даже в первый день введения бустерной дозы вакцины против COVID-19.

Действует новый сертификат, как и в странах Европейского союза, в течение 270 дней с момента введения бустерной дозы вакцины.

Напомним, что возможность записаться на бустерную прививку против коронавируса в Украине можно с 6 января. Сделать это может каждый желающий и особых хлопот такое решение принести не должно.

Также мы писали, где можно прививаться бустерной дозой вакцины и каковы предпосылки для этого.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому врач-инфекционист Роман Пономаренко советует обязательно делать бустерную дозу вакцины от коронавируса.