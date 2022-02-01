Третья прививка от коронавируса: чем отличается бустерная и дополнительная доза (инфографика)

В Украине третью прививку от коронавируса получили уже больше 370 тысяч человек.

В Украине с января разрешили массовое введение бустерной дозы вакцины от коронавируса.

"Телеграф" разбирался, чем отличается "бустер" от дополнительной дозы прививки и чем его делают.

Вакцинация третьей дозой от коронавируса разрешена всем украинцам, ранее получившим основной курс иммунизации, которые достигли 18 лет. Она вводится, чтобы укрепить иммунитет против "короны", который ослабевает со временем. Дополнительная доза прививки направлена на тех, у кого с защитой организма от вируса могут быть проблемы. К ним относятся люди с тяжелыми заболеваниями.

График введения бустерной и дополнительной доз отличаются. Для украинцев, которые хотят укрепить иммунную защиту от COVID-19 рекомендован период с 180 до 270 дней. Для тех, кому нужна дополнительная доза — период ограничен 28-90 днями.

Также есть отличия и в том, что сертификат о вакцинации против коронавируса при введении дополнительной дозы продлеваться не будет.

Основные различия бустерной дозы и дополнительной

Согласно данными Минздрава бустер получили уже 356 098 человек, а дополнительную дозу — 17 175 граждан.

Основные факты о вакцинации от коронавируса доступны на официальном ресурсе от Министерства здравоохранения.

Ранее "Телеграф" писал, что третью вакцинацию от коронавируса при бустерной дозе рекомендуют проводить препаратами мРНК. В Украине таких несколько.

Также с 1 февраля действие сертификатов о вакцинации после введения бустерных доз в приложении "Дия" будет продлено.