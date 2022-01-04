Третья доза вакцины от COVID: как записаться и какие препараты используют

Вакцинация от коронавируса в Украине проходит уже почти год и за это время привились хотя бы раз 14,7 млн граждан.

С конца 2021 года из-за распространения штамма "Омикрон" заговорили про ревакцинацию. Она уже доступна людям старше 60, медикам и сотрудникам интернатов. Записаться на получение третьей, бустерной дозы вакцины можно онлайн.

Запись доступна через HELSI.ME

Для того, чтобы претендовать на ревакцинацию, у человека должно пройти полгода с момента окончания стандартного курса иммунизации (получения второй дозы). Сначала человек выбирает удобный пункт вакцинации, записывается на определенное время, а затем приходит на процедуру.

Напомним, ревакцинацию рекомендовано проводить мРНК-вакцинами: Moderna или Pfizer. Происходит это по такой схеме: если первые прививки получались Moderna, Comirnaty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca или по смешанной схеме — можно выбрать из двух мРНК-препаратов. Если вакцинировались CoronaVac — бустерная доза будет Pfizer. Использовать другие вакцины также не запрещено, в случае невозможности применения мРНК-вакцин.

Пока данные будут отображаться только в системе Хелси. Вопрос с продлением сертификатов пока не реализован, сообщается, что после бустера его планируют продлить на 270 дней. Кроме этого в Украине вводят третью дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Ее не стоит путать с бустером, поскольку она предназначена для людей с ослабленным иммунитетом и заболеваниями и не дает возможность продлять ковид-документы.

Также в Минздраве сообщили про изменения в схемах вакцинации от коронавируса. Теперь комбинировать препараты можно по-новому с 28-дневным интервалом:

если 1 доза CoronaVac, то 2 может быть AstraZeneca, Pfizer чи Moderna

если 1 доза AstraZeneca, то 2 Pfizer чи Moderna

если 1 доза Pfizer, Moderna, то 2 AstraZeneca.

Схема комбинации вакцин от коронавируса в Украине

"Телеграф" ранее сообщал о планах повторно привить украинцев от коронавируса двумя дозами спустя год после первой вакцинации.