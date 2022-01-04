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Третя доза вакцини від COVID: як записатися та які препарати використовують

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вакцинуватись знову можуть кілька категорій українців Новина оновлена 04 січня 2022, 19:01
Вакцинуватись знову можуть кілька категорій українців

Вакцинація від коронавірусу в Україні відбувається вже майже рік і за цей час щепилися хоча б раз 14,7 млн. громадян.

З кінця 2021 року через поширення штаму "Омікрон" заговорили про ревакцинацію. Вона вже доступна людям старше 60, медикам та співробітникам інтернатів. Записатися на отримання третьої бустерної дози вакцини можна онлайн.

Запис доступний через HELSI.ME

Для того, щоб претендувати на ревакцинацію, має минути пів року з моменту закінчення стандартного курсу імунізації (отримання другої дози). Спочатку людина вибирає зручний пункт вакцинації, записується на певний час, а потім приходить на процедуру.

Нагадаємо, ревакцинацію рекомендовано проводити мРНК-вакцинами: Moderna або Pfizer. Відбувається це за такою схемою: якщо перші щеплення виходили Moderna, Comirnaty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca або за змішаною схемою, можна вибрати з двох мРНК-препаратів. Якщо вакцинувалися CoronaVac – бустерна доза буде Pfizer. Використовувати інші вакцини також не заборонено у разі неможливості застосування мРНК-вакцин.

Поки дані будуть відбиватися лише в системі Хелсі. Питання з продовженням сертифікатів поки що не реалізовано, повідомляється, що після бустера його планують продовжити на 270 днів. Крім цього, в Україні вводять третю додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Її не варто плутати з бустером, оскільки вона призначена для людей з ослабленим імунітетом та захворюваннями і не дає можливості продовжувати ковід-документи.

Також у МОЗ повідомили про зміни у схемах вакцинації від коронавірусу. Тепер комбінувати препарати можна по-новому з 28-денним інтервалом:

  • якщо 1 доза CoronaVac, то 2 може бути AstraZeneca, Pfizer чи Moderna
  • якщо 1 доза AstraZeneca, то 2 Pfizer чи Moderna
  • якщо 1 доза Pfizer, Moderna, то 2 AstraZeneca.
Схема комбінації вакцин від коронавірусу в Україні.
Схема комбінації вакцин від коронавірусу в Україні.

"Телеграф" раніше повідомляв про плани повторно прищепити українців від коронавірусу двома дозами через рік після першої вакцинації.

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Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Бустер #Covid-19
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