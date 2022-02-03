Ермак заболел коронавирусом перед важной международной встречей
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На следующей неделе глава ОПУ должен принять участие в важной встрече.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что заразился коронавирусом.
Об этом он написал в своем профиле в Фейсбук.
"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест", — написал он.
Ермак отметил, что продолжает работать и намерен пройти курс интенсивного лечения, чтобы побыстрее встать на ноги.
Стоит отметить, что глава ОПУ уже болел COVID-19 в ноябре 2020 года, примерно в то же время коронавирусом был инфицирован и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, 10 февраля должно состояться заседание политических советников стран-участниц "нормандского формата". Возглавлять украинскую делегацию должен был Ермак, однако теперь все будет зависеть от течения болезни.
Как сообщалось ранее, статистика коронавируса в Украине продолжает показывать рекордные цифры. Так на утро 3 февраля, в стране было обнаружено 39 620 новых случаев, что является абсолютным рекордом за все время пандемии.
Вместе с тем в Минздраве говорят, что из-за распространения штамма "Омикрон", такие показатели не являются предельными и ожидают, что к концу февраля будут фиксироваться значения до 60 тысяч новых заболевших в сутки.
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