Для хворих на "корону" в Україні можуть скоротити терміни самоізоляції: деталі

У Раді запропонували скоротити терміни самоізоляції із 10 днів до 5.

В Україні, де вперше за всю пандемію було зафіксовано понад 40 тисяч добових випадків COVID-19, мають намір скоротити терміни самоізоляції у разі виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

Він нагадав, що наразі в Україні людина, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус, зобов’язана перебувати на самоізоляції не менше 10 днів і може завершити її, якщо протягом трьох днів після зазначеного терміну вона не спостерігає симптомів хвороби. Крім того, можна завершити самоізоляцію, якщо після 10 днів зробити ПЛР-тест і отримати негативний результат. Для людей, які контактували з інфікованим коронавірусом, передбачено ізоляцію на 14 днів.

Втім, в інших країнах світу, наприклад, Ізраїлі, Британії та США, терміни самоізоляції скоротили до 5 днів.

Серед причин такого рішення Радуцький виділяє менший інкубаційний період "Омікрону", менш тяжке перебіг хвороби та більше інфікованих.

З його слів, скорочення термінів самоізоляції розглядається і в Україні. Він нагадав, що зараз у країні спостерігається понад 450 тисяч активних випадків COVID-19.

"Якщо всі люди, які з ними контактували, будуть дотримуватися самоізоляції в 14 днів, то кількість українців, що пішли на карантин, складе кілька мільйонів", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у МОЗ кажуть, що новий спалах коронавірусу в Україні пов’язаний з поширенням "Омікрону". Там зазначають, що незабаром він остаточно витіснить "Дельту", а пік розповсюдження нового штаму припаде на кінець лютого.