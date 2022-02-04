Для больных "короной" в Украине могут сократить сроки самоизоляции : подробности

В Раде предложили сократить сроки самоизоляции с 10 дней до 5.

В Украине, где впервые за всю пандемию было зафиксировано больше 40 тысяч суточных случаев COVID-19, собираются сократить сроки самоизоляции в случае обнаружения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что в настоящее время в Украине человек, который получил положительный результат теста на коронавирус обязан находится на самоизоляции не менее 10 дней и завершить ее если в течение трех дней после указанного срока он не наблюдает симптомов болезни. Кроме того можно завершить самоизоляцию, если после 10 дней сделать ПЦР-тест и получить негативный результат. Для людей, контактировавших с инфицированным коронавирусом, предусмотрена изоляция на 14 дней.

Впрочем, в других странах мира, например, Израиле, Британии и США сроки самоизоляции сократили до 5 дней.

Среди причин такого решения, Радуцкий выделяет меньший инкубационный период "Омикрона", менее тяжелое протекание болезни и большее число инфицированных.

По его словам, сокращение сроков самоизоляции рассматривается и в Украине. Он напомнил, что сейчас в стране наблюдается более 450 тысяч активных случаев COVID-19.

"Если все люди, которые с ними контактировали, будут придерживаться самоизоляции 14 дней, то количество ушедших на карантин украинцев составит несколько миллионов", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Минздраве говорят, что новая вспышка коронавируса в Украине связана с распространением "Омикрона". Там отмечают, что вскоре он окончательно вытеснит "Дельту", а пик распространения нового штамма придется на конец февраля.