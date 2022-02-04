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Такого ще не було: в Україні зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Найвища летальність – на Запоріжжі Новина оновлена 04 лютого 2022, 08:22
Найвища летальність – на Запоріжжі

Майже десята частина всіх заражень охоплює одну область.

В Україні різке зростання кількості інфікованих коронавірусом. Минулої доби захворіло 43 778 людей. З них неповнолітніх — 4381 та 873 медики.

Згідно з ранковим зведенням МОЗ також збільшилася кількість госпіталізацій:

  • потрапили до лікарні — 4 328 людей (напередодні 4 136 осіб),
  • летальних випадків — 174 (за день до цього — 210),
  • одужали — 9497 осіб (днем раніше — 9380).

Захворюваність на 4 лютого по регіонах (області з максимальною кількістю заражених за добу):

  1. Одеська область — 4136
  2. Львівська область — 3791
  3. Житомирська область — 3310
  4. Київ — 2869
  5. Рівненська область — 2521
  6. Дніпропетровська область — 2115
  7. Хмельницька область — 2081
  8. Сумська область — 2073.

Найменше випадків коронавірусу зафіксували медики на Кіровоградщині – 331 особа.

Найвищий показник летальних випадків у Запорізькій області – 20 смертей.

Як раніше писав "Телеграф", підвищення кількості хворих пов’язують із високою заразністю штаму ковіду "Омікрон". Він також частіше вражає дітей. Пік поточного спалаху коронавірусу припаде на середину місяця, оскільки тоді "Омікрон" стане домінуючим видом вірусу в Україні.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
Найвища летальність – на Запоріжжі
Україна
Такого ще не було: в Україні зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу
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