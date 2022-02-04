"Омікрон" вражає дітей: інфекціоніст розповіла, чому малюки почали частіше хворіти на коронавірус

Хвороба може мати неприємні наслідки та ускладнення, однак не для всіх неповнолітніх.

Коронавірусна інфекція все частіше стала вражати дітей — лише за минулу добу захворіли понад 4,4 тисячі неповнолітніх. А з початку цього року зросла й кількість госпіталізацій серед дітей з COVID-19. Лікарі кажуть, що така тенденція пов’язана з імунітетом та ще кількома факторами.

Про це у програмі "Запитай у лікаря" повідомила Алла Волоха — дитячий імунолог, інфекціоніст Національного університету охорони здоров’я Україні імені П.Л. Шупика.

Чому діти почали частіше хворіти на коронавірус?

Інфекціоністка каже, що основна причина цього, що більшість дітей не мають імунітету до COVID-19, адже рідко хворіли на попередні його штами.

Друга причина сплеску захворюваності серед дітей у тому, що вони не вакциновані.

Також проблема захворюваності дітей коронавірусом може бути пов’язана зі штамом "Омікрон", який більш заразний навіть для неповнолітніх.

Разом з тим, лікар-імунолог заспокоює, що у дітей коронавірус рідко супроводжується важким перебігом. А до лікарень з COVID-19 потрапляють діти з груп ризику (які мають уроджені вади розвитку чи хронічні хвороби), немовлята та частина підлітків.

Чим небезпечний COVID-19 для дітей?

Основна небезпека COVID-19 для дітей полягає у ризику виникнення цитокінового шторму — сильна запальна реакція.

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За словами лікаря, у дітей "шторм" може проявлятися по-різному і найчастіше настає через кілька тижнів після перенесеного коронавірусу.

"Тоді у дитини розвивається цитокіновий шторм з ураженням кількох органів та систем, зокрема серця, з лихоманкою, висипаннями на шкірі, болями в животі тощо", — розповіла експерт.

За словами Анни Волохи, таке трапляється дуже рідко і панікувати передчасно батькам не варто.

Як вберегти дітей від коронавірусу та не стати для них джерелом зараження — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Радимо ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ для населення у звʼязку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоровʼя України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.