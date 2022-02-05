Літак-гігант "Мрію" під Києвом зустрічали сотні українців: неймовірне відео

Біля аеропорту зібралися численні спостерігачі.

Літак Ан-225 повернувся в Україну з Данії, а зустрічати його поблизу аеропорту Гостомель (Київська область) зібралося багато людей.

Кадрами посадки літака-гіганта поділився користувач мережі Дмитро Загуменний, якому вдалося зняти епічну картину на відео.

"Понад 20 років їжджу повз аеропорт Гостомель і жодного разу не бачив зліт або посадку АН-225 "Мрія". Але сьогодні удача мені посміхнулася", — написав він.

Як видно на відео, літак робив посадку під час снігопаду, а тому його наближення до посадкової смуги виглядало особливо епічним.

Правозахисник Сергій Наумович зазначив, що літак прибув із Данії, про що свідчать дані сервісів, які відстежують переміщення літаків.

За його інформацією, літак прибув не порожнім, а привіз озброєння для потреб ЗСУ, проте підтвердження його словами поки що немає.

Про те, що "Мрія", можливо, привезла військову допомогу з Данії, також написав волонтер Юрій Мисягін.

Варто зазначити, що влада Данії не виключала, що почне постачання зброї Україні в разі початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Я не хочу виключати (відправлення військової техніки, — ред.), і я не маю принципового заперечення цьому", — сказала 30 січня прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Як повідомлялося раніше, останніми днями в Україну прибули кілька літаків з військовим вантажем із США та Британії. Про плани передати зброю для потреб ЗСУ також заявили країни Балтії, Польща та інші країни-партнери.