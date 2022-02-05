Самолет-гигант "Мрию" под Киевом встречали сотни украинцев: невероятное видео

У аэропорта собрались многочисленные наблюдатели.

Самолет Ан-225 вернулся в Украину из Дании, а встречать его близ аэропорта Гостомель (Киевская область) собрались множество людей.

Кадрами посадки самолета-гиганта поделился пользователь сети Дмитрий Загуменный, которому удалось заснять эпическую картину на видео.

"Больше 20 лет езжу мимо аэропорта Гостомель и ни разу не видел взлет или посадку АН-225 "Мрия". Но сегодня удача мне улыбнулась", — написал он.

Как видно на видео, самолет совершал посадку во время снегопада, а потому его приближение к посадочной полосе выглядело особо красочным.

Правозащитник Сергей Наумович отметил, что самолет прибыл из Дании, о чем свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих перемещение самолетов.

По его информации, самолет прибыл не пустым, а привез вооружение для нужд ВСУ, однако подтверждения его словам пока нет.

О том, что "Мрия" возможно привезла военную помощь из Дании также написал волонтер Юрий Мысягин.

Стоит отметить, что власти Дании не исключали, что начнут поставки оружия Украине в случае начала полномасштабного вторжения России.

"Я не хочу исключать (отправление военной техники, — ред.), и у меня нет принципиального возражения этому", — сказала 30 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как сообщалось ранее, в последнее дни в Украину прибыли несколько самолетов с военным грузом из США и Британии. О планах передать оружие для нужд ВСУ также заявили страны Балтии, Польша и другие страны-партнеры.