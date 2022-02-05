Самолет-гигант "Мрию" под Киевом встречали сотни украинцев: невероятное видео
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У аэропорта собрались многочисленные наблюдатели.
Самолет Ан-225 вернулся в Украину из Дании, а встречать его близ аэропорта Гостомель (Киевская область) собрались множество людей.
Кадрами посадки самолета-гиганта поделился пользователь сети Дмитрий Загуменный, которому удалось заснять эпическую картину на видео.
"Больше 20 лет езжу мимо аэропорта Гостомель и ни разу не видел взлет или посадку АН-225 "Мрия". Но сегодня удача мне улыбнулась", — написал он.
Как видно на видео, самолет совершал посадку во время снегопада, а потому его приближение к посадочной полосе выглядело особо красочным.
Правозащитник Сергей Наумович отметил, что самолет прибыл из Дании, о чем свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих перемещение самолетов.
По его информации, самолет прибыл не пустым, а привез вооружение для нужд ВСУ, однако подтверждения его словам пока нет.
О том, что "Мрия" возможно привезла военную помощь из Дании также написал волонтер Юрий Мысягин.
Стоит отметить, что власти Дании не исключали, что начнут поставки оружия Украине в случае начала полномасштабного вторжения России.
"Я не хочу исключать (отправление военной техники, — ред.), и у меня нет принципиального возражения этому", — сказала 30 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Как сообщалось ранее, в последнее дни в Украину прибыли несколько самолетов с военным грузом из США и Британии. О планах передать оружие для нужд ВСУ также заявили страны Балтии, Польша и другие страны-партнеры.
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