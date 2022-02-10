Україну "струснуть" нові погодні гойдалки: де різко похолодає (карта)

Після рекордного потепління повернуться морози

Лютий балує українців справді весняною погодою, проте до кінця тижня у деяких областях різко похолодає.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на прогнози Укргідрометцентру.

Як можна бачити на карті, у п’ятницю, 11 лютого, в Україні сильно потеплішає — у Києві, Полтаві, Тернополі буде до +8 градусів Цельсія, а у Кропивницькому, Запоріжжі, Одесі та Миколаєві може потепліти до 11-13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого

У суботу, 12 лютого, у країні почне холодати, температура в усіх областях впаде в середньому на 4 градуси, а вночі подекуди навіть заморозить.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого

У неділю, 13 лютого, почнеться ще серйозніше похолодання.

Вдень температура повітря у східних областях буде близько нуля, тоді як у решті залишиться в середньому на рівні 3-5 градусів тепла.

Вночі ж похолодає в середньому до 5 градусів нижче нуля, при цьому, у Києві, західних та східних областях температура може опуститися до 8 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 13 лютого

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що до кінця лютого синоптики обіцяють суттєве потепління в Україні.