Украину "встряхнут" новые погодные качели: где резко похолодает (карта)

После рекордного потепления вернутся морозы

Февраль балует украинцев действительно весенней погодой, однако к концу недели в некоторых областях резко похолодает.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра.

Как можно видеть на карте, в пятницу, 11 февраля, в Украине сильно потеплеет, — в Киеве, Полтаве, Тернополе будет до +8 градусов Цельсия, а в Кропивницком, Запорожье, Одессе и Николаеве может потеплеть до 11-13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля

В субботу, 12 февраля, в стране начнет холодать, температура во всех областях упадет в среднем на 4 градуса, а ночью местами даже приморозит.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля

В воскресенье, 13 февраля, наступит еще более серьезное похолодание.

Днем температура воздуха в восточных областях будет около нуля, в то время как в остальных останется в среднем на уровне в 3-5 градусов тепла.

Ночью же похолодает в среднем до 5 градусов ниже нуля, при этом, в Киеве, западных и восточных областях температура может опуститься до 8 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что до конца февраля синоптики пророчат существенное потепление в Украине.